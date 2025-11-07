Cuatro líneas del Metro con retrasos de 15 minutos; Metrobús con cierre de estaciones y aglomeraciones
Si vas a utilizar el Metro o Metrobús te recomendamos salir con tiempo pues hay retrasos considerables en algunas estaciones, estas son las estaciones más afectadas.
La mañana de este viernes 7 de noviembre, el Metro y el Metrobús CDMX registran retrasos y aglomeraciones, algunas de las líneas con más afectaciones son la 3, 7, 8 y B, por lo que si vas a utilizar alguna de ellas te recomendamos que salgas con tiempo o busques alternativas.
¿Cómo va el avance del Metro CDMX?
Mediante su cuenta de X, el Sistema de Transporte Colectivo ( STC ) dio a conocer que las líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, A y B tienen retrasos de 6 minutos.
Usuarios reportan que la línea 9 tiene retrasos de más de 5 minutos y el tren tiene lento avance. En Centro Médico el tren esta detenido y tardan hasta 15 minutos en avanzar. En la línea B los andenes están llenos y no pasa ningún convoy en la estación Ecatepec.
Además, en la línea 3 también se reportan retrasos en todas las estaciones. En la línea 2 los trenes están tardando en avanzar hasta 10 minutos.
Líneas del Metrobús con afectaciones
En el caso del Metrobús se informó que la estación Xola de la línea 2 se encuentra cerrada en ambos sentidos y por trabajos de mantenimiento, la estación El Rodeo no brindará servicio el sábado 8 y domingo 9 de noviembre por lo que se pide a los usuarios tomar previsiones.
Usuarios indicaron que en la línea 1 hay aglomeraciones en Indios Verdes. En la línea 2 hay pocas unidades en Tepalcates rumbo a Colonia del Valle y Dr. Gálvez. También se registra alta afluencia en estaciones como Upiicsa, Etiopía y Tacubaya.
Horario del Metro y Metrobús
El Metro y Metrobús son los medios de transporte más utilizados en la CDMX y ofrecen servicio todos los días en diferentes horarios:
Metro
De lunes a viernes de las 05:00 a las 00:00 horas, sábados de las 06:00 a las 00:00 horas y domingos y días festivos de las 07:00 a las 00:00 horas.
Metrobús
De lunes a sábado de las 04:30 a las 00:00 horas y domingo y días festivos de las 05:00 a las 00:00 horas. Además, los viernes y sábados la línea 1 opera hasta las 01:00 horas con intervalos de paso aproximados de 10 minutos.
