Cuatro líneas del Metro con retrasos de 15 minutos; Metrobús con cierre de estaciones y aglomeraciones

La mañana de este viernes 7 de noviembre, el Metro y el Metrobús CDMX registran retrasos y aglomeraciones, algunas de las líneas con más afectaciones son la 3, 7, 8 y B, por lo que si vas a utilizar alguna de ellas te recomendamos que salgas con tiempo o busques alternativas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cómo va el avance del Metro CDMX?

Mediante su cuenta de X, el Sistema de Transporte Colectivo ( STC ) dio a conocer que las líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, A y B tienen retrasos de 6 minutos.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/PPJL4WTU46 — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 7, 2025

Usuarios reportan que la línea 9 tiene retrasos de más de 5 minutos y el tren tiene lento avance. En Centro Médico el tren esta detenido y tardan hasta 15 minutos en avanzar. En la línea B los andenes están llenos y no pasa ningún convoy en la estación Ecatepec.

Además, en la línea 3 también se reportan retrasos en todas las estaciones. En la línea 2 los trenes están tardando en avanzar hasta 10 minutos.

Líneas del Metrobús con afectaciones

En el caso del Metrobús se informó que la estación Xola de la línea 2 se encuentra cerrada en ambos sentidos y por trabajos de mantenimiento, la estación El Rodeo no brindará servicio el sábado 8 y domingo 9 de noviembre por lo que se pide a los usuarios tomar previsiones.

Usuarios indicaron que en la línea 1 hay aglomeraciones en Indios Verdes. En la línea 2 hay pocas unidades en Tepalcates rumbo a Colonia del Valle y Dr. Gálvez. También se registra alta afluencia en estaciones como Upiicsa, Etiopía y Tacubaya.

Horario del Metro y Metrobús

El Metro y Metrobús son los medios de transporte más utilizados en la CDMX y ofrecen servicio todos los días en diferentes horarios:

Metro

De lunes a viernes de las 05:00 a las 00:00 horas, sábados de las 06:00 a las 00:00 horas y domingos y días festivos de las 07:00 a las 00:00 horas.

Metrobús

De lunes a sábado de las 04:30 a las 00:00 horas y domingo y días festivos de las 05:00 a las 00:00 horas. Además, los viernes y sábados la línea 1 opera hasta las 01:00 horas con intervalos de paso aproximados de 10 minutos.

Metrobús: ¿De cuánto es la multa por invadir el carril confinado? [VIDEO] Diariamente cientos de automovilstas invaden el carril confinado del Metrobús sin saber que además de la multa económica, tiene otras sanciones, aquí te contamos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.