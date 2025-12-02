Lista de estaciones del Metrobús que estarán cerradas el 2 y 3 de diciembre
El Metrobús es uno de los medios de transporte más utilizados por los capitalinos y si lo vas a utilizar, te recomendamos tomar previsiones pues habrá cierre de estaciones en diciembre.
El Metrobús anunció que habrá cierres en varias estaciones por trabajos de mantenimiento y si usas este transporte, aquí te decimos dónde no habrá servicio el 2 y 3 de diciembre para que tomes previsiones y llegues a tiempo a tu destino.
Estaciones del Metrobús cerradas el 2 y 3 de diciembre
Mediante redes sociales, el servicio informó que estaciones no estarán brindando servicio:
Línea 1
- Nápoles
- El Chopo
- La Raza
Línea 5
- Talismán
- San Juan de Aragón
Horario del Metrobús
El Metrobús ofrece servicio de lunes a sábado de las 04:30 a las 00:00 horas y los domingos de las 05:00 a las 00:00 horas.
Sin embargo, para brindar mayores opciones de movilidad el fin de semana, las líneas 1 y 2 operan hasta las 01:00 horas los viernes y sábado. Así que las últimas salidas de Indios Verdes y El Caminero, Tacubaya y Tepalcates serán a las 13:00 horas y las unidades tendrán un intervalo de paso de 10 minutos.
Así de rápido puedes recargar tu tarjeta del Metrobús desde el celular
No llegues tarde por recargar tu Tarjeta de Movilidad en el Metrobús; te compartimos una manera sencilla y rápida para abonar saldo desde tu celular.
¿Cómo recargar la Tarjeta de Movilidad Integrada?
El pasaje del Metrobús tiene un precio de 6 pesos y se puede pagar con tarjetas bancarias de crédito, débito, relojes inteligentes, teléfonos celulares con tecnología NFC y con la Tarjeta de Movilidad Integrada .
Para recargar la Tarjeta de movilidad Integrada desde la App CDMX deberás hacer lo siguiente:
- Descarga o abre la App CDMX
- Selecciona la opción "Recarga Tarjeta MI"
- Acerca la tarjeta a la parte trasera de tu celular
- Elige el monto que desead recargar, el máximo es de 500 pesos
- Selecciona tu método de pago
- Ingresa los daros de tu tarjeta
- Vuelve a acercar la tarjeta a tu celular para acreditar el saldo
Desde la App de Mercado pago, debes seguir estos pasos:
- Abre la app e ingresa a "Recargar transporte"
- Coloca la Tarjeta MI en la parte trasera del teléfono
- Seleccionar el monto y elige el método de pago
- Acerca la tarjeta para finalizar la recarga
También puedes recargar directamente en taquillas o en las máquinas que hay en las estaciones.
