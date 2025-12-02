Lista de estaciones del Metrobús que estarán cerradas el 2 y 3 de diciembre

El Metrobús anunció que habrá cierres en varias estaciones por trabajos de mantenimiento y si usas este transporte, aquí te decimos dónde no habrá servicio el 2 y 3 de diciembre para que tomes previsiones y llegues a tiempo a tu destino.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Estaciones del Metrobús cerradas el 2 y 3 de diciembre

Mediante redes sociales, el servicio informó que estaciones no estarán brindando servicio:

Línea 1



Nápoles

El Chopo

La Raza

Línea 5



Talismán

San Juan de Aragón

⏰ ¡Recuerda!



👉Estas son las estaciones de Metrobús que hoy martes 2 de diciembre y mañana miércoles 3 de diciembre no brindan servicio por trabajos de mantenimiento. 🚧🫡



Más información en 📲https://t.co/oU8f4FfUQ6 pic.twitter.com/dIn7XOq43s — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) December 2, 2025

Horario del Metrobús

El Metrobús ofrece servicio de lunes a sábado de las 04:30 a las 00:00 horas y los domingos de las 05:00 a las 00:00 horas.

Sin embargo, para brindar mayores opciones de movilidad el fin de semana, las líneas 1 y 2 operan hasta las 01:00 horas los viernes y sábado. Así que las últimas salidas de Indios Verdes y El Caminero, Tacubaya y Tepalcates serán a las 13:00 horas y las unidades tendrán un intervalo de paso de 10 minutos.

¿Cómo recargar la Tarjeta de Movilidad Integrada?

El pasaje del Metrobús tiene un precio de 6 pesos y se puede pagar con tarjetas bancarias de crédito, débito, relojes inteligentes, teléfonos celulares con tecnología NFC y con la Tarjeta de Movilidad Integrada .

Para recargar la Tarjeta de movilidad Integrada desde la App CDMX deberás hacer lo siguiente:



Descarga o abre la App CDMX

Selecciona la opción "Recarga Tarjeta MI"

Acerca la tarjeta a la parte trasera de tu celular

Elige el monto que desead recargar, el máximo es de 500 pesos

Selecciona tu método de pago

Ingresa los daros de tu tarjeta

Vuelve a acercar la tarjeta a tu celular para acreditar el saldo

Desde la App de Mercado pago, debes seguir estos pasos:



Abre la app e ingresa a "Recargar transporte"

Coloca la Tarjeta MI en la parte trasera del teléfono

Seleccionar el monto y elige el método de pago

Acerca la tarjeta para finalizar la recarga

También puedes recargar directamente en taquillas o en las máquinas que hay en las estaciones.

Metrobús: ¿De cuánto es la multa por invadir el carril confinado? [VIDEO] Diariamente cientos de automovilstas invaden el carril confinado del Metrobús sin saber que además de la multa económica, tiene otras sanciones, aquí te contamos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.