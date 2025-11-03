Las líneas del Metro que no avanzan hoy 3 de noviembre y estaciones saturadas

Hoy, como cada lunes, día en que regresan al trabajo miles de personas, varias líneas del Metro están saturadas debido a los retrasos provocados por fallas mecánicas o incidentes en algunas estaciones. Es por ello que se recomienda salir con 20 minutos de anticipación.

Después del fin de semana en que se celebró el Día de Muertos, el cual unió a miles de familias mexicanas, los capitalinos volverán al mundo laboral, así como a las escuelas.

¿Qué líneas del Metro CDMX no avanzan?

Las líneas del Metro CDMX que registran más problemas son:

Línea 3: Indios Verdes a Universidad

Línea B: Ciudad Azteca a Buenavista

Línea 2: Cuatro Caminos a Tasqueña

Línea 1: Pantitlán a Observatorio

Línea 7: El Rosario a Barranca del Muerto



¿Qué pasa en la Línea 3 del Metro CDMX?

Los usuarios que usan la Línea 3 del Metro nuevamente tienen un día complicado, ya que se registran retrasos de más de 15 minutos y afluencia en la terminal Indios Verdes. De acuerdo con los reportes, los trenes tardan mucho tiempo en salir rumbo a Universidad, lo que provoca que se acumule la gente en los vagones y los andenes.

Porque tardan tanto en sacar el tren de la terminal, en indios verdes línea 3 se sigue acumulando gente y nada más no avanza el convoy — Marco Adrian Hernandez Trejo (@MaHt8601) November 3, 2025

¿De cuánto son los retrasos en la Línea 7?

La Línea 7 del Metro CDMX registra problemas severos de acuerdo con los usuarios que se encuentran en los andenes, ya que los trenes se tardan en salir de las terminales, sobre todo de Barranca del Muerto. Las estaciones más afectadas son:

El Rosario

Aquiles Serdán

Camarones

Tacuba

Tacubaya

Mixcoac

Que pasa en Linea 7? Tan temprano y ya con problemas en el servicio. Estacion inicial Barranca del Muerto, ya llena y sin tren para salir. — León de Kristal (@MartinColbi) November 3, 2025

