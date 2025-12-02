El Hoy No Circula cambia a partir de diciembre; checa cómo aplica este martes 2

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que el programa del Hoy No Circula sigue activo este mes de diciembre en toda la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México.

Un programa que tiene el objetivo de reducir la emisión de contaminantes en el Valle de México y regular la contaminación en la zona, que obliga a miles de conductores a quedarse en casa durante todos los días de la semana.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula el 2 de diciembre?

De esta manera, todos los autos que cumplan con las siguientes características deberán quedarse en casa:



Engomado rosa

Holograma 1 y 2

Terminación de placas 7 y 8

En autos "normales" los únicos que no deben preocuparse por el Hoy No Circula ningún día de la semana son todos aquellos que tengan el holograma de verificación 0 y 00, por eso es tan codiciado.

Nuevos autos exentos en Edomex por cambio al Hoy No Circula

La Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México anunció un cambio muy importante al programa del Hoy No Circula para el mes de diciembre 2025 y para los primeros días de enero 2026.

Específicamente, ahora los autos con placas extranjeras o con permisos de importación temporal vigente quedarán libres del Hoy No Circula . Normalmente no pueden salir de casa, pero ahora, en época navideña, no tendrán nada de qué preocuparse.

La multa por no respetar el Hoy No Circula

En el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX) se establece que las personas que no respeten el Hoy No Circula en turno, se pueden hacer acreedores a multas que van de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.

Vale la pena mencionar que la policía de tránsito está completamente facultada en remitir al vehículo infractor al corralón, lugar en el cual se deberá efectuar el pago correspondiente a la multa emitida por los oficiales.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.