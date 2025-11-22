¿Tienes michi? Habrá Campaña de Medicina Preventiva para gatos con vacunas y desparasitación gratis

Si tienes un gato como mascota es muy importante que tenga todas sus vacunas al día y llevarlo a revisión una vez al año, así que para que te pongas al corriente se llevará a cabo una Campaña de Medicina Preventiva especial para Gatos en la Universidad Autónoma de México (UAM).

Campaña de Medicina Preventiva para gatos

Para que todos los dueños de gatos le hagan un check-up a sus mascotas, en el Hospital Veterinario de Enseñanza de la UAM Xochimilco se harán revisiones y se ofrecerá:

Consulta gratuita

Desparasitación interna y externa

Prueba de leucemia felina gratis

Vacunas de rabia, triple felina y leucemia felina

Fecha, lugar y registro

Si estás interesado en llevar a tu gato para que lo revisen, solo deberás enviar un correo electrónico a hospital.veterinario@correo.xoc.uam.mx.

La revisión se llevará a cabo en el Hospital Veterinario de Enseñanza de la UAM Xochimilco el 26 de noviembre de 2025 en un horario de 09:00 a 13:00 horas y solo se atenderá con cita previa pues es cupo es limitado.

Recomendaciones para cuidar a tu gato en casa

Tener una mascota es algo serio pues requieren de muchos cuidados, y aquí te compartimos algunas recomendaciones para que tu gato esté saludable:



Su alimentación debe ser de calidad y siempre adaptada a sus etapas de vida.

Siempre debe tener agua fresca y limpia en bebederos de acero inoxidable.

El arenero debe ser de un tamaño óptimo para tu gato y debes colocarlo en un lugar tranquilo y alejado de la zona de alimentación.

Acostúmbralo a limarle las uñas y revisa que sus almohadillas siempre estén en buen estado.

Ejercítalo mediante el juego, combina elementos como pelotas o cajas de cartón que despierten sus instintos de caza.

Es importante que cepilles a tu gato con frecuencia, más si es de raza con pelo largo.

No olvides llevarlo a sus vistas periódicas con el veterinario y siempre estar al corriente con su cartilla de vacunación.

