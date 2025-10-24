Calles de CDMX que estarán cerradas por bloqueos y rodadas este viernes

Este viernes se tienen previstos varios bloqueos , marchas y rodadas en diferentes alcaldías de la CDMX; algunas de las avenidas más afectadas serán Paseo de la Reforma e Insurgentes, así que si eres automovilista te recomendamos que busques alternativas viales.

¿En dónde habrá bloqueos hoy en CDMX?

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hoy habrá movilizaciones en:

Alcaldía Cuauhtémoc

06:30 horas: Calz. San Antonio Abad, Colonia Obrera.

08:00 horas: Manzanillo 49, Colonia Roma Sur; Atlixco 12, Colonia Condesa.

09:00 horas: James Sullivan 133, Colonia San Rafael.

10:30 horas: Dr. Lavista 114, Colonia Doctores.

12:00 horas: Rinconada de Jesús y José María Pino Suárez, Colonia Centro Histórico; Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera; Plaza de la Constitución s/n (Zócalo Capitalino), Colonia Centro Histórico.

16:00 horas: Abraham González 48, Colonia Juárez.

Alcaldía Tlalpan

08:00 horas: Periférico Sur 4829, Colonia Parques del Pedregal.

12:30 horas: Periférico Sur y Zapote, Colonia Isidro Fabela.

Alcaldía Coyoacán

Durante el día: Calz. del Hueso 1100, Colonia Villa Quietud.

08:00 horas: Miguel Ángel de Quevedo 1098, Colonia Parque San Andrés.

11:30 horas: Circuito Escolar, Ciudad Universitaria.

13:00 horas: Xicoténcatl 126, Colonia Del Carmen.

Alcaldía Benito Juárez

09:00 horas: Av. Rio Churubusco y Av. División del Norte, Colonia Gral. Anaya.

Alcaldía Álvaro Obregón

10:00 horas: Cerrada Tecalcapa, Colonia Tetelpan.

Alcaldía Iztapalapa

12:00 horas: Prol. San Isidro 151, Colonia San Lorenzo Tezonco.

Alcaldía Milpa Alta

17:00 horas: Puebla Poniente y Blvd. Nuevo León Puente, Colonia Santa Martha.

Rodadas previstas en CDMX

Venustiano Carranza

15:00 horas: Alameda Oriente Coyoacán

19:30 horas: : El Sol Rojo (Estadio Banorte), Calz. de Tlalpan No. 3465, Colonia Sta. Úrsula Coapa.

Azcapotzalco

20:45 horas: Parque Revolución , Clavelinas y Juan Sarabia s/n, Colonia Nueva Santa María.

Otros eventos artísticos y culturales

Además, puede haber complicaciones viales debido a los siguientes eventos:

Exhibición de alebrijes monumentales en Paseo de la Reforma

Festival de las flores de cempasúchil en el Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete

Fórmula 1: Gran Premio de la CDMX en el Autódromo Hermanos Rodríguez

