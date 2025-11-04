Choque paraliza la México - Cuernavaca, deja cuatro muertos y tres lesionados

La tarde de este martes 4 de noviembre de 2025, la autopista México-Cuernavaca se convirtió en escenario de una tragedia. Alrededor de las 15:00 horas, un fuerte impacto entre dos vehículos en el kilómetro 37, a la altura de la colonia Pueblo de Parres, en Tlalpan, dejó cuatro personas sin vida y tres más gravemente heridas. La colisión provocó el cierre parcial de carriles y un intenso tráfico que afectó a cientos de automovilistas.

De acuerdo con los primeros reportes, el choque fue de tal magnitud que varias víctimas quedaron prensadas entre los restos de los vehículos. Equipos de emergencia y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX acudieron al lugar para atender la emergencia y liberar la vialidad lo antes posible.

Autoridades confirman el saldo del accidente

Autoridades confirmaron que cuatro personas murieron en el lugar, mientras tres más fueron trasladadas con lesiones graves a hospitales cercanos. Aunque no se revelaron las identidades de las víctimas, se presume que algunas residían en la zona sur de la CDMX. Los paramédicos lograron estabilizar a los sobrevivientes, quienes presentaban fracturas y traumatismos severos.

El siniestro dejó a la comunidad consternada y evidenció, una vez más, los riesgos de conducir con exceso de velocidad en esta vía. Las labores de rescate se extendieron por más de una hora, mientras los peritos trabajaban para determinar la causa exacta del accidente.

¿Cómo se encuentra la México Cuernavaca actualmente?

El impacto provocó el cierre de dos carriles en dirección a Cuernavaca y uno hacia la CDMX, generando un embotellamiento de varios kilómetros. CAPUFE y la SSC recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas como la carretera federal México-Cuernavaca o la vía hacia Cuautla.

El tránsito se normalizó de manera parcial hacia las 18:00 horas, pero las demoras continuaron durante gran parte de la tarde. Las autoridades recordaron a los automovilistas extremar precauciones en zonas de curvas y revisar las condiciones del clima antes de viajar.

Posibles causas del accidente en la México-Cuernavaca

De manera preliminar, las autoridades investigan si el exceso de velocidad o una distracción al volante provocaron la pérdida de control de uno de los autos involucrados. Las lluvias recientes también podrían haber contribuido al accidente, al reducir la adherencia del pavimento.

La Fiscalía capitalina ya abrió una carpeta de investigación y se prevé que en las próximas horas se determinen responsabilidades. El tramo del kilómetro 37 fue catalogado como una zona de alto riesgo por su pendiente pronunciada y el flujo constante de vehículos pesados.

La Autopista México-Cuernavaca es una de las rutas más transitadas del país y, también, una de las más peligrosas. Solo en 2025 se han registrado más de una docena de accidentes graves en tramos cercanos, incluidos los de La Pera y Tres Marías.

