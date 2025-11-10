Otra vez lunes de bloqueos en la CDMX que cerrarán las calles, alternativas viales

Este comienzo de semana estará cargado de afluencia vehicular debido a que miles de personas regresarán a trabajar, sin mencionar los bloqueos y movilizaciones que paralizarán las calles de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las vialidades que serán afectadas son Avenida Niños Héroes, República de Brasil y Arenal.

Personal de salud bloquea Av. 506 en la alcaldía GAM [VIDEO] El personal de salud está denunciando abusos laborales y falta de insumos en el Hospital Pediátrico de San Juan de Aragón; bloqueo fue sobre Av. 506.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Colectivo Hasta Encontrarles

A las 8:30 horas, el Colectivo Hasta Encontrarles CDMX se concentrará en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, ubicado en Avenida Niños Héroes No.64, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Realizarán un acto ecuménico con el fin de honrar a las víctimas de desaparición forzada , en el marco de la inauguración del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas.

Van en aumento desapariciones de mujeres en CDMX [VIDEO] Eunice es una joven a quien unos comensales del restaurante en el que trabajaba le ofrecieron trabajo, poco a poco la fueron aislando hasta que su familia dejó de saber de ella.

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

A las 10:00 de la mañana, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se reunirá en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicada en República de Brasil No.31, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Exigen un aumento del 8% al presupuesto educativo, la reinstalación de los profesores despedidos injustamente, seguridad de los de trabajo y un alto al acoso laboral .

Trabajadores, estudiante y docentes de la UNAM

A as 10:00 de la mañana, trabajadores, estudiantes y docentes de la UNAM se concentrará afuera de diversas facultades

Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Se llevarán a cabo asambleas con la participación de autoridades, docentes y estudiantes, con el objetivo de exponer su desacuerdo con la implementación de las clases en línea.

Calles cerradas hoy y alternativas viales

Hay cierre vial sobre Río Churubusco al sur y Calzada Ignacio Zaragoza, colonia Puebla, en la alcaldía Venustiano Carranza. Como alternativa vial está Avenida Central.

⚠️⛔️ Encontrarás cierre vial sobre Río Churubusco al sur y Calzada Ignacio Zaragoza, colonia Puebla, @A_VCarranza.



🔀 Alternativa vial: Av. Central.

#MovilidadCDMX #C5CorazónDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad — C5 CDMX (@C5_CDMX) November 10, 2025

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

