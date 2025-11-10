Otra vez lunes de bloqueos en la CDMX que cerrarán las calles, alternativas viales
Familiares de víctimas de desaparición forzada, docentes y estudiantes realizarán bloqueos hoy; aumento en el presupuesto y un alto en la inseguridad son las demandas.
Este comienzo de semana estará cargado de afluencia vehicular debido a que miles de personas regresarán a trabajar, sin mencionar los bloqueos y movilizaciones que paralizarán las calles de la Ciudad de México (CDMX).
De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las vialidades que serán afectadas son Avenida Niños Héroes, República de Brasil y Arenal.
Personal de salud bloquea Av. 506 en la alcaldía GAM
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Colectivo Hasta Encontrarles
A las 8:30 horas, el Colectivo Hasta Encontrarles CDMX se concentrará en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, ubicado en Avenida Niños Héroes No.64, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
Realizarán un acto ecuménico con el fin de honrar a las víctimas de desaparición forzada , en el marco de la inauguración del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas.
Van en aumento desapariciones de mujeres en CDMX
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
A las 10:00 de la mañana, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se reunirá en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicada en República de Brasil No.31, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
Exigen un aumento del 8% al presupuesto educativo, la reinstalación de los profesores despedidos injustamente, seguridad de los de trabajo y un alto al acoso laboral .
Trabajadores, estudiante y docentes de la UNAM
A as 10:00 de la mañana, trabajadores, estudiantes y docentes de la UNAM se concentrará afuera de diversas facultades
- Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM
- Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Se llevarán a cabo asambleas con la participación de autoridades, docentes y estudiantes, con el objetivo de exponer su desacuerdo con la implementación de las clases en línea.
Calles cerradas hoy y alternativas viales
Hay cierre vial sobre Río Churubusco al sur y Calzada Ignacio Zaragoza, colonia Puebla, en la alcaldía Venustiano Carranza. Como alternativa vial está Avenida Central.
⚠️⛔️ Encontrarás cierre vial sobre Río Churubusco al sur y Calzada Ignacio Zaragoza, colonia Puebla, @A_VCarranza.— C5 CDMX (@C5_CDMX) November 10, 2025
🔀 Alternativa vial: Av. Central.
#MovilidadCDMX #C5CorazónDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro
canal de WhatsApp
y lleva la información en la palma de tu mano.