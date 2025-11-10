Líneas 2, A y 12 del Metro CDMX presentan retrasos este lunes 10 de noviembre
El frente frío 13 y los retrasos en el Metro y Metrobús provocan caos en la CDMX; sal con tiempo y revisa el estado del transporte antes de salir.
El frente frío número 13 se dejó sentir con fuerza en la Ciudad de México (CDMX) provocando bajas temperaturas, ráfagas de viento y afectaciones en la movilidad de miles de usuarios del transporte público.
Este lunes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportó retrasos en las líneas 2, A y 12, mientras que el Metrobús informó el cierre temporal de las estaciones Rodeo y Xola.
Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.
Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.
Toma previsiones y mantente informada e informado.
Retrasos y saturación en el Metro CDMX
Desde las primeras horas de la mañana, usuarios en redes sociales reportaron aglomeraciones y tiempos de espera de hasta siete minutos en distintos puntos del Metro.
Las mayores demoras se registraron en la Línea 2 (Cuatro Caminos–Tasqueña), la Línea A (Pantitlán–La Paz) y la Línea 12 (Mixcoac–Tláhuac), debido a una combinación de alta demanda y las condiciones meteorológicas-
Tiempos de espera en las estaciones del Metro CDMX
El STC
informó que las demás líneas operan con tiempos de espera promedio de cinco y seis minutos, sin incidentes mayores.
- Línea 1: 6 minutos
- Línea 2: 6 minutos
- Línea 3: 6 minutos
- Línea 4: 6 minutos
- Línea 5: 5 minutos
- Línea 6: 5 minutos
- Línea 7: 7 minutos
- Línea 8: 6 minutos
- Línea 9: 5 minutos
- Línea A: 7 minutos
- Línea B: 6 minutos
- Línea 12: 6 minutos
Frente frío 13 baja las temperaturas en todo el país
Metrobús: estaciones Rodeo y Xola fuera de servicio
En tanto, el Metrobús de la CDMX informó que las estaciones Rodeo (Línea 6) y Xola (Línea 2) estaban cerradas durante las primeras horas del día; sin embargo, en punto de las 06:20 horas se dio a conocer que ya operan con normalidad.
Aunque el resto de la red opera con normalidad, las autoridades recomendaron utilizar paradas cercanas como Nápoles y Las Américas debido a los retrasos.
La Secretaría de Movilidad (Semovi) reiteró el llamado a respetar los carriles confinados y anticipar los traslados ante las condiciones del clima.
El frente frío 13 invade la capital
El frente frío 13 , que avanza sobre el centro del país, ocasionó un descenso de temperatura en la Ciudad de México, con valores mínimos de 8 °C en zonas altas y hasta 25 °C en el centro.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el fenómeno continuará afectando el Valle de México durante las próximas 24 horas.
