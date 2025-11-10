Líneas 2, A y 12 del Metro CDMX presentan retrasos este lunes 10 de noviembre

El frente frío número 13 se dejó sentir con fuerza en la Ciudad de México (CDMX) provocando bajas temperaturas, ráfagas de viento y afectaciones en la movilidad de miles de usuarios del transporte público.

Este lunes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportó retrasos en las líneas 2, A y 12, mientras que el Metrobús informó el cierre temporal de las estaciones Rodeo y Xola.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/iUXIjqA7Oy — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 10, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Retrasos y saturación en el Metro CDMX

Desde las primeras horas de la mañana, usuarios en redes sociales reportaron aglomeraciones y tiempos de espera de hasta siete minutos en distintos puntos del Metro.

Las mayores demoras se registraron en la Línea 2 (Cuatro Caminos–Tasqueña), la Línea A (Pantitlán–La Paz) y la Línea 12 (Mixcoac–Tláhuac), debido a una combinación de alta demanda y las condiciones meteorológicas-

Tiempos de espera en las estaciones del Metro CDMX

El STC informó que las demás líneas operan con tiempos de espera promedio de cinco y seis minutos, sin incidentes mayores.



Línea 1: 6 minutos

Línea 2: 6 minutos

Línea 3: 6 minutos

Línea 4: 6 minutos

Línea 5: 5 minutos

Línea 6: 5 minutos

Línea 7: 7 minutos

Línea 8: 6 minutos

Línea 9: 5 minutos

Línea A: 7 minutos

Línea B: 6 minutos

Línea 12: 6 minutos

Frente frío 13 baja las temperaturas en todo el país [VIDEO] El frente frío 13 provoca lluvias, vientos fuertes y un descenso drástico de temperatura; autoridades piden tomar precauciones.

Metrobús: estaciones Rodeo y Xola fuera de servicio

En tanto, el Metrobús de la CDMX informó que las estaciones Rodeo (Línea 6) y Xola (Línea 2) estaban cerradas durante las primeras horas del día; sin embargo, en punto de las 06:20 horas se dio a conocer que ya operan con normalidad.

Aunque el resto de la red opera con normalidad, las autoridades recomendaron utilizar paradas cercanas como Nápoles y Las Américas debido a los retrasos.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) reiteró el llamado a respetar los carriles confinados y anticipar los traslados ante las condiciones del clima.

El frente frío 13 invade la capital

El frente frío 13 , que avanza sobre el centro del país, ocasionó un descenso de temperatura en la Ciudad de México, con valores mínimos de 8 °C en zonas altas y hasta 25 °C en el centro.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el fenómeno continuará afectando el Valle de México durante las próximas 24 horas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.