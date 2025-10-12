Bloqueos y marchas provocarán cierres en CDMX este lunes 13 de octubre

Las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán y Benito Juárez serán las sedes principales de los bloqueos y marchas previstas para este lunes 13 de octubre, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).

El Sindicato Mexicano de Electricistas, vecinos de tres colonias, personas discapacitadas y el colectivo Igualdad Animal México realizarán marchas y manifestaciones en calles de la capital, por lo que se prevén cortes en la circulación vehicular, sobre todo en Paseo de la Reforma, colonia Arturo Martínez y colonia Centro Histórico.

Marchas previstas para este lunes

A las 8:00 de la mañana el Sindicato Mexicano de Electricistas realizará una marcha de Maestro Antonio Caso No.45, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc rumbo Zócalo capitalino. Esto con el objetivo de que se revise el decreto de extinción de 2009 y se repare el daño causado a los más de 44 mil trabajadores, así como para exigir su reinserción laboral.

A las 10:00 de la mañana, la Unidad Nacional Independiente y de Resistencia saldrá del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la CDMX, para pedir “un alto a la guerra contra los pueblos” y exigir la libertad de los presos políticos, justicia a los asesinados y retorno seguro de comunidades desplazadas.

Otros bloqueos en CDMX

A las 7:00 de la mañana, vecinos de las colonias Tacubaya , Unidad Santa Fe e Isidro Fabela se manifestarán en Camino a Santa Fe y Queretano, colonia Arturo Martínez, alcaldía Álvaro Obregón para demandar el restablecimiento del suministro de agua potable .

, se manifestarán en Camino a Santa Fe y Queretano, colonia Arturo Martínez, alcaldía Álvaro Obregón para demandar el restablecimiento del . A las 10:00 de la mañana, el Movimiento de Personas con Discapacidad realizará bloqueos frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación , José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico.

realizará bloqueos frente a la , José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico. A las 11:00 de la mañana, el colectivo Igualdad Animal México protestará frente al Hotel JW Marriot, ubicado en Polanco Andrés Bello No. 29, colonia Polanco IV Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.



Cierres viales en CDMX

La lateral de Avenida Paseo de la Reforma, al Poniente, a la altura de Río Sena, alcaldía Cuauhtémoc, está cerrada por vallas metálicas, por lo que los conductores deben tomar como alternativas Avenida Chapultepec y Río Pánuco.

