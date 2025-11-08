Corte de agua masivo en CDMX; 15 días sin agua en estas alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) de la Ciudad de México (CDMX) informó que, como parte de trabajos de rehabilitación del sistema hídrico, algunas zonas de la capital vivirán un corte masivo del suministro de agua por aldededor de dos semanas.

"Debido a trabajos de rehabilitación, el Pozo Tecómitl 13 dejará de aportar su caudal al acueducto Chalco-Xochimilco durante un tiempo aproximado de 15 días", se indicó en un comunicado.

¿En qué alcaldías de CDMX hay corte masivo de agua hoy?

La reducción del suministro de agua en la CDMX empezó el jueves 6 de noviembre, a las 11:00 horas en:

Milpa Alta



Barrio de Noxcalco

San Antonio Tecómitl

Tláhuac



San Francisco Tlaltenco

San Pedro Tláhuac

San Juan Ixtayopan

San Nicolás Tetelco

San Andrés Mixquic

🚧La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de las alcaldías @AlcMilpaAlta y @TlahuacRenace:



👷‍♀️ Debido a trabajos de rehabilitación, el Pozo Tecómitl 13 dejará de aportar su caudal al acueducto Chalco-Xochimilco durante un tiempo aproximado de 15 días.



— Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) November 6, 2025

¿Cómo enfrentar el corte masivo de agua en CDMX?

Se recomienda a los residentes de las zonas afectadas:



Almacenar agua anticipadamente en tinacos, cisternas o recipientes grandes para cubrir el periodo del corte

Reducir el consumo de agua en actividades no esenciales (regar jardines, lavar autos, etc.)

Estar atentos a los canales oficiales de SEGIAGUA y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) para conocer los horarios y días del tandeo o corte.

En caso de necesidad, solicitar apoyo de pipa gratuita.

