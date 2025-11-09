Mujeres con Raíz, el programa económico que entrega 4 mil pesos en una alcaldía de la CDMX

El programa Mujeres con Raíz es un apoyo monetario con el objetivo de atender las condiciones de desigualdad, además de las carencias alimentarias y poder así disminuir la brecha entre el sector más vulnerable y la población en general.

Independientemente de los apoyos económicos que entrega el Gobierno de la Ciudad de México, cada alcaldía lanza convocatorias para ser parte de programas, la mayoría enfocados en ayudar de manera monetaria a sus habitantes.

¿Qué es el programa Mujeres con Raíz?

Mujeres con Raíz busca contribuir a la disminución de las carencias alimentarias de las mujeres de Pueblos Barrios Originarios, de Comunidades Indígenas Residentes y Afromexicanas, asentadas en las colonias con un bajo índice de desarrollo social de la alcaldía Gustavo A. Madero .

¿Cómo se entrega el programa Mujeres de Raíz?

El beneficio económico se entrega a las mujeres de 18 a 59 años que pertenezcan a Pueblos y Barrios Originarios como las descendientes de las poblaciones asentadas en el territorio actual de la Ciudad de México, desde antes de la colonización.

¿Cuáles son los requisitos?

Ser mujeres pertenecientes de los Pueblos y Barrios Originarios reconocidos en la GAM

Tener entre 18 y 59 años

No recibir apoyo de otro programa o acción social similar de este alcaldías o del Gobierno de la Ciudad de México



¿Qué documentos te piden?

Identificación oficial con fotografía y firma vigentes (credencial del INE, licencia de conducir, INAPAM, cédula profesional, pasaporte o constancia de identidad emitida por autoridad).

con fotografía y firma vigentes (credencial del INE, licencia de conducir, INAPAM, cédula profesional, pasaporte o constancia de identidad emitida por autoridad). Comprobante de domicilio que acredite ser habitantes en la alcaldía Gustavo A. Madero, no mayor a tres meses de antigüedad.

que acredite ser habitantes en la alcaldía Gustavo A. Madero, no mayor a tres meses de antigüedad. Cédula de la Clave única de Registro de Población de la o el solicitantes , en caso de estar incluida en la identificación oficial, no será necesario entregarla físicamente.

, en caso de estar incluida en la identificación oficial, no será necesario entregarla físicamente. Manifestación bajo protesta de decir la verdad que no recibirá apoyo económico en el marco de algún programa social similar, ni trabaja.

que no recibirá apoyo económico en el marco de algún programa social similar, ni trabaja. Encuesta de ingresos realizada por el personal adscrito a la Subdirección de Igualdad Social.

realizada por el personal adscrito a la Subdirección de Igualdad Social. Entrevista y estudio socioeconómico realizado por personal de la Dirección de Servicios Médicos y Equidad Social Subdirección de Igualdad Social.

¿De cuánto es el monto y cada cuándo se entrega?

El apoyo económico consiste en 4 mil pesos, los cuales se entregan por medio de cheque, transferencia electrónica y/o medios electrónicos a través de la Dirección de Finanzas, por una sola ocasión.

