La CDMX sufrirá heladas; activan doble alerta de frío en la capital

La sensación de frío extremo en la Ciudad de México (CDMX) comienza a ser cada vez más frecuente. En esta ocasión, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos emitió una doble alerta para la capital, por las bajas temperaturas que habrá durante la madrugada del 10 de noviembre.

Sí, la semana comenzará de una manera muy complicada para los millones de chilangos que deben salir temprano de sus casas para ir a trabajar o a la escuela, ya que la temperatura será hasta de 1 grado en algunos puntos de la CDMX.

Doble alerta de frío en CDMX

Es así que la alcaldía más afectada por el frío este lunes 10 de noviembre será Tlalpan, en donde se activó alerta naranja, que significa que podría tener temperaturas de 1 a 3 grados.

Por otro lado, hay una alerta amarilla para varias alcaldías, lo que significa que sufrirán temperaturas que van de los 4 a los 6 grados durante las primeras horas del día: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

En ambas alcaldías el pronóstico de un frío extremo es desde la medianoche hasta las 08:00 am, por lo que todos aquellos que salgan de casa antes de esa hora deberán hacerlo con un buen suéter para no sufrir por las bruscas temperaturas.

Recomendaciones por el frío en la CDMX

De igual manera, la secretaría ha compartido algunas recomendaciones clave para no sufrir graves consecuencias por el frío. En primer lugar, hay que proteger a la población más vulnerable, como lo son los niños pequeños y las personas de la tercera edad, así como mujeres embarazadas.

Será clave usar crema para mantener hidratado el rostro y el cuerpo, protegiendo la piel del frío . Y claro, también piden mantener el esquema de vacunación actualizado, así como abrigarse de manera correcta.

