Caos en el transporte genera retrasos, cierres y fallas en Metro y Metrobús de la CDMX
Usuarios reportan retrasos, saturación y paros en líneas del Metro y Metrobús; las principales fallas son trenes detenidos, estaciones cerradas y aglomeraciones
Este lunes 13 de octubre, el Metro CDMX hoy presenta retrasos, cierres temporales y saturación en varias de sus líneas, afectando la movilidad de miles de usuarios.
Bloqueos y marchas provocarán cierres en CDMX este lunes 13 de octubre
Electricistas, personas con discapacidad, protectores de animales y vecinos inconformes realizarán bloqueos y movilizaciones que afectarán el paso vehicular.
El Metrobús también enfrenta afectaciones puntuales en estaciones clave en una de sus rutas. En adn Noticias te explicamos en tiempo real cómo va el transporte público, líneas que no tienen servicio y cómo evitar mayores retrasos.
Retrasos, estaciones cerradas y accidentes en el Metro
Usuarios en redes sociales denuncian largos tiempos de espera en la Línea B, especialmente en estaciones como Cd. Azteca, Villa de Aragón y Oceanía. Aunque la cuenta oficial de @MetroCDMX reporta servicio completo, pasajeros indican paros de hasta 15 minutos y acumulación de personas en los andenes.
En la Línea 3, estaciones como Indios Verdes, Hidalgo y La Raza también registran problemas. Trenes detenidos, marcha lenta y acceso regulado son parte del panorama en este arranque de semana. Además, la Línea 1 continúa con suspensión de servicio entre Observatorio y Juanacatlán por obras, lo que complica aún más el avance.
Retrasos, estaciones cerradas y accidentes en el Metrobús
En el caso del Metrobús CDMX, la Línea 2 (Morada) tiene intervención en la estación Del Moral, la cual no presta servicio en ambos sentidos. Esto genera desvíos y mayor carga en estaciones vecinas. Hasta el momento, no se reportan accidentes, pero sí retrasos en corredores con alta afluencia como las líneas 1, 3 y 6.
Recomendaciones para viajar en el Metro CDMX
- Sal al menos 30 minutos antes de lo habitual
- Consulta el avance del Metro hoy en redes oficiales o apps como Moovit
- Considera rutas alternas como Trolebús, RTP o Ecobici
- Planea trayectos evitando transbordos innecesarios y zonas con obras
- Lleva agua y prepárate para largas esperas, especialmente en hora pico
Horarios del Metro y Metrobús en CDMX
- Metro CDMX: lunes a viernes, de 5:00 a 24:00 horas
- Metrobús CDMX: de 4:30 a 00:00 horas, según la línea
Ambos servicios pueden verse afectados por obras, marchas o fallas técnicas.
Personal de limpieza de la CDMX bloquea calzada de Tlalpan cerca del Metro Xola
¿Dónde habrá manifestaciones hoy en la CDMX?
La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre
marchas y bloqueos
este lunes 13 de octubre en:
- Insurgentes
- Reforma
- Centro Histórico
Las movilizaciones podrían afectar las líneas 1, 3 y 4 del Metrobús y algunos accesos a estaciones del Metro en esas zonas. Se recomienda evitar estos tramos en las horas de mayor tránsito.
