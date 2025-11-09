¡Es hoy! Abren registro para el Seguro de Desempleo en CDMX; así puedes recibir $3,439 pesos mensuales

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (CDMX) anunció que este lunes 10 de noviembre se abre el registro del programa Seguro de Desempleo Seguro de Desempleo , el cual ofrece un apoyo económico de $3439 pesos mensuales.

Un proyecto que tiene el objetivo de ayudar directamente a los trabajadores que quedaron desempleados por causas ajenas a su voluntad, y que aplica para todas las personas que viven en la CDMX y son mayores de 18 años.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Paso a paso para registrarse al Seguro del Desempleo en CDMX

Es así que todas las personas seleccionadas para el programa pueden recibir hasta $9901 pesos, ya que el apoyo se da hasta por tres meses. A continuación, te dejamos el paso a paso:



El registro abre a las 00:00 horas del 10 de noviembre y termina a las 23:59 del mismo;

El registro se puede hacer en el siguiente link : tramites.cdmx.gob.mx/desempleo

: Debes tener una cuenta en “Llave CDMX”

Subir todos los documentos solicitados en formato PDF, JPG o PNG

Una vez registrado, la solicitud será revisada por la Secretaría. En caso de ser aprobada, el solicitante podrá recibir los pagos de manera mensual y serán contactados con los datos que hayan proporcionado en el recurso.

Requisitos para recibir el Seguro de Desempleo en CDMX

Como cada apoyo de gobierno, se le dará prioridad a las personas más necesitadas, sin embargo, todos los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:



Ser residente de la CDMX

Tener 18 años o más

Identificación oficial

CURP

Contar con disponibilidad para actividades de servicio comunitario o social

Estar desempleado

No ser beneficiario de otro programa de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo

El próximo lunes 10 de noviembre podrás realizar tu registro al programa #SeguroDeDesempleo, a través de la plataforma https://t.co/uxTWIg6ciO ✍🏽



1️⃣ Consulta los requisitos: https://t.co/d2lxVm0qNn

2️⃣ Cómo hacer el registro paso a paso: https://t.co/1Uw2uzlDtN… pic.twitter.com/XgJbXexgCn — Trabajo CDMX (@TrabajoCDMX) November 8, 2025

Adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.