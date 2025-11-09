¡Es hoy! Abren registro para el Seguro de Desempleo en CDMX; así puedes recibir $3,439 pesos mensuales
Este lunes 10 de noviembre será el único día en que estará abierto el registro al Seguro de Desempleo, así lo anunció el gobierno de CDMX
La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (CDMX) anunció que este lunes 10 de noviembre se abre el registro del programa Seguro de Desempleo Seguro de Desempleo , el cual ofrece un apoyo económico de $3439 pesos mensuales.
Un proyecto que tiene el objetivo de ayudar directamente a los trabajadores que quedaron desempleados por causas ajenas a su voluntad, y que aplica para todas las personas que viven en la CDMX y son mayores de 18 años.
Paso a paso para registrarse al Seguro del Desempleo en CDMX
Es así que todas las personas seleccionadas para el
programa
pueden recibir hasta $9901 pesos, ya que el apoyo se da hasta por tres meses. A continuación, te dejamos el paso a paso:
- El registro abre a las 00:00 horas del 10 de noviembre y termina a las 23:59 del mismo;
- El registro se puede hacer en el siguiente link: tramites.cdmx.gob.mx/desempleo
- Debes tener una cuenta en “Llave CDMX”
- Subir todos los documentos solicitados en formato PDF, JPG o PNG
Una vez registrado, la solicitud será revisada por la Secretaría. En caso de ser aprobada, el solicitante podrá recibir los pagos de manera mensual y serán contactados con los datos que hayan proporcionado en el recurso.
Requisitos para recibir el Seguro de Desempleo en CDMX
Como cada apoyo de gobierno, se le dará prioridad a las personas más necesitadas, sin embargo, todos los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser residente de la CDMX
- Tener 18 años o más
- Identificación oficial
- CURP
- Contar con disponibilidad para actividades de servicio comunitario o social
- Estar desempleado
- No ser beneficiario de otro programa de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo
