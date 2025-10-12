Facultades de la UNAM que no regresarán a clases presenciales por amenazas

Este lunes 13 de octubre algunas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no regresarán a clases presenciales debido a que las amenazas no se han detenido. Ante la preocupación de la comunidad estudiantil, las escuelas informaron que continuarán las clases a distancia hasta nuevo aviso.

En los sanitarios siguen apareciendo mensajes alertando de artefactos explosivos en las instalaciones, lo que deriva siempre en una evacuación de emergencia para garantizar la seguridad de los estudiantes. Otras amenazas llegan directamente a los correos de los alumnos o de la facultad.

Estudiantes protestan en rectoría tras asesinato de estudiante en CCH Sur [VIDEO] El pasado lunes 22 de septiembre, un estudiante de CCH Sur asesinó a uno de sus compañeros en un ataque directo con un arma blanca

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Qué facultades no regresarán a clases presenciales

Facultad de Química

La Facultad de Química informó que después de escuchar inquietudes de los estudiantes se ha acordado mantener hasta nuevo aviso la modalidad de clases en línea. Asimismo, dijo que la escuela está comprometida en el refuerzo de las medidas e instrumentos necesarios y atenderá sugerencias que resulten viables.

A la comunidad de la Facultad de Química: pic.twitter.com/dbskzp8c0R — Facultad de Química UNAM (@quimica_unam) October 11, 2025

Facultad de Medicina

La Facultad de Medicina señaló que las clases se reanudarán a partir del 13 de octubre pero serán a distancia, ya que esta semana se realizarán recorridos de seguridad y se pondrá el botón de auxilio en la cocina metabólica.

Facultad de Arquitectura

La Facultad de Arquitectura mencionó que tras la lluvia atípica que se registró el 10 de octubre y las inundaciones que provocó en las instalaciones, se determinó que del 13 al 17 de octubre se impartirán clases en línea con el objetivo de hacer revisiones necesarias y proceder con las reparaciones.

#ComunicadoFA A la comunidad de la Facultad de Arquitectura. pic.twitter.com/j9AyxaK2Wz — Facultad de Arquitectura UNAM (@faunam_mx) October 12, 2025

Identifican a presuntos responsables de amenazas contra la UNAM

El pasado 7 de octubre, la UNAM informó que tras resultados de las investigaciones derivadas de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Policía Cibernética se identificó a dos personas presuntamente responsables de difundir falsas amenazas de bomba.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

