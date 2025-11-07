Bloqueos hoy viernes 7 de noviembre; horarios y vialidades afectadas en CDMX
Las marchas y eventos de esparcimiento afectarán las vialidades en la capital del país, por lo que es crucial salir con tiempo; checa los detalles.
Una jornada que originalmente se perfilaba como de impacto vial importante en la capital y zona conurbada terminó con un giro inesperado: los bloqueos que habían sido anunciados para este viernes por el gremio de transportistas fueron cancelados luego de un acuerdo con las autoridades.
No obstante, este viernes 7 de noviembre de 2025, la Ciudad de México (CDMX) enfrenta algunas marchas y concentraciones que también podrían afectar la movilidad.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Marchas en CDMX hoy viernes 7 de noviembre
COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
- Coyoacán
- Hora: 11:00
- Lugar: Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México
- Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán
- Destino: Edificio de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México
- Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán
- Aforo: 150
Demanda: Marcha para entregar un pliego petitorio dirigido a las autoridades escolares, que incluye la difusión de protocolos de seguridad y salud mental, la creación de convenios de apoyo psicológico, esclarecimiento y resolución de los procesos relacionados con las amenazas recibidas hacia la comunidad estudiantil; así como el mantenimiento y la remodelación de las instalaciones, una mejor atención y funcionamiento del personal de seguridad en todas las puertas de entrada y salida del alumnado y la firma de la carta de no represalias por parte del Director o la totalidad del Honorable Consejo Técnico, a fin de otorgarle validez y veracidad a dicho documento.
Consulta aquí las manifestaciones más relevantes del día, así como eventos culturales, deportivos y religiosos. Así podrás tomar precauciones.
Se recomienda a los conductores y usuarios del transporte público planificar sus rutas con anticipación y considerar vías alternas para evitar retrasos considerables por estas movilizaciones.
⚠🗓 #ENTÉRATE | Para hoy, 7 de noviembre 2025, estas son las movilizaciones sociales previstas en la Ciudad de México.— C5 CDMX (@C5_CDMX) November 7, 2025
#MovilidadCDMX #C5OjosDeLaCDMX 👀 #C5CorazónDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad pic.twitter.com/Di266gyYTg
Asimismo te recordamos que en la cuenta OVIAL_SSCCDMX puedes consultar en tiempo real el estado del tráfico, calles cerradas y otros datos de movilidad relevantes.
Carreteras bloqueadas hoy viernes 7 de noviembre
De acuerdo con la información difundida a través de las redes sociales de la Guardia Nacional Carreteras, así como de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), durante la mañana de este viernes 7 de noviembre se reportan cierres en:
- Autopista Córdoba - Veracruz, km 6. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente
- Autopista Puebla - Acatzingo, km 148, dirección Acatzingo. Reducción de carriles por atención de accidente
- Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 16. Cierre a la circulación en ambos sentidos, por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime.
🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴— CAPUFE (@CAPUFE) November 7, 2025
Autopista Córdoba - Veracruz, km 6. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (salida del camino y choque de frente entre tracto camiones). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.