Familiares exigen la libertad de doña Carlota, conocida como “la abuelita justiciera”

Tras la audiencia de doña Carlota, se registraron manifestaciones y movilizaciones dentro de la CDMX para exigir su libertad; defensa pide arraigo domiciliario.

Publicado por: Yael Toribio

  • Doña Carlota suma 7 meses en prisión por el homicidio de supuestos “aviadores” en Chalco, Edomex
  • La defensa de Doña Carlota solicitó arraigo domiciliario tras audiencia
  • El caso de la señora sigue generando debate en redes sociales
  • Manifestantes exigen la libertad de la mujer de 74 años de edad
