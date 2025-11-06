Familiares exigen la libertad de doña Carlota, conocida como “la abuelita justiciera”
Tras la audiencia de doña Carlota, se registraron manifestaciones y movilizaciones dentro de la CDMX para exigir su libertad; defensa pide arraigo domiciliario.
Publicado por: Yael Toribio
- Doña Carlota suma 7 meses en prisión por el homicidio de supuestos “aviadores” en Chalco, Edomex
- La defensa de Doña Carlota solicitó arraigo domiciliario tras audiencia
- El caso de la señora sigue generando debate en redes sociales
- Manifestantes exigen la libertad de la mujer de 74 años de edad