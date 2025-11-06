Bloqueos y rodadas provocarán cierres en varias alcaldías de CDMX hoy 6 de noviembre

La CDMX, es una de las ciudades donde más movilizaciones hay y de acuerdo con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) informó que para hoy jueves 6 de noviembre de 2025 se tienen previstos bloqueos y marchas que provocarán cierres viales en 5 alcaldías.

¿Qué calles de CDMX estarán cerradas por bloqueos hoy?

Toma previsiones, estas son las vialidades que tendrán cortes a la circulación:

Alcaldía Cuauhtémoc

06:30 horas en Calz. San Antonio Abad, colonia Obrera.

09:00 horas en Dr. Liceaga 93, colonia Doctores.

10:00 horas en James Sullivan 119, colonia San Rafael.

10:30 horas en Digna Ochoa y Placido 56, colonia Doctores.

11:30 horas en Abraham González 58, colonia Juárez.

12:30 horas en Calz. Manuel Villalongin s/n, colonia Cuauhtémoc rumbo a Av. Álvaro Obregón 269, colonia Roma Norte.

Alcaldía Tlalpan

11:00 horas en Carretera Picacho-Ajusco 24, colonia Héroes de Padierna.

Alcaldía Iztacalco

12:00 horas en Calz. de la Viga 1227, colonia Militar Marte.

Alcaldía Gustavo A. Madero

13:00 horas en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Fortuna, colonia Magdalena de las Salinas.

Alcaldía Iztapalapa

13:00 horas en Reforma 50, colonia San Lorenzo Tezonco.

¿En dónde habrá rodadas hoy?

También se llevará a cabo rodadas en:

Alcaldía Álvaro Obregón

07:00 horas en Plaza Comercial San Jerónimo No. 630-4, colonia Jardines del Pedregal.

18:00 horas en Insurgentes No. 2342, Interior C, colonia Chimalistac.

Alcaldía Cuauhtémoc

20:00 horas en People For Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, colonia Roma Norte.

20:40 horas en Museo Nacional de Arte, Tacuba No. 8, colonia Centro Histórico.

Alcaldía Benito Juárez

20:30 horas en Biciestacionamiento de la estación “Mixcoac” del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Alcaldía Miguel Hidalgo

21:00 horas en Árbol de la Noche Victoriosa, Calz. México-Tacuba No. 453, colonia Popotla.

Así que si utilizas alguna de estas vialidades, te reocmendamos tomar previsiones y buscar alternativas viales para evitar que te quedes varado en el tráfico.

