Bloqueos y rodadas provocarán cierres en varias alcaldías de CDMX hoy 6 de noviembre
Si vas al centro, toma previsiones pues varias calles aledañas estarán cerradas durante el día por diversas movilizaciones sociales.
La CDMX, es una de las ciudades donde más movilizaciones hay y de acuerdo con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) informó que para hoy jueves 6 de noviembre de 2025 se tienen previstos bloqueos y marchas que provocarán cierres viales en 5 alcaldías.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
¿Qué calles de CDMX estarán cerradas por bloqueos hoy?
Toma previsiones, estas son las vialidades que tendrán cortes a la circulación:
Alcaldía Cuauhtémoc
06:30 horas en Calz. San Antonio Abad, colonia Obrera.
09:00 horas en Dr. Liceaga 93, colonia Doctores.
10:00 horas en James Sullivan 119, colonia San Rafael.
10:30 horas en Digna Ochoa y Placido 56, colonia Doctores.
11:30 horas en Abraham González 58, colonia Juárez.
12:30 horas en Calz. Manuel Villalongin s/n, colonia Cuauhtémoc rumbo a Av. Álvaro Obregón 269, colonia Roma Norte.
Alcaldía Tlalpan
11:00 horas en Carretera Picacho-Ajusco 24, colonia Héroes de Padierna.
Alcaldía Iztacalco
12:00 horas en Calz. de la Viga 1227, colonia Militar Marte.
Alcaldía Gustavo A. Madero
13:00 horas en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Fortuna, colonia Magdalena de las Salinas.
Alcaldía Iztapalapa
13:00 horas en Reforma 50, colonia San Lorenzo Tezonco.
No solo por usar portaplacas, cinco modificaciones a tu auto que te harán pagar multas de miles de pesos
El Reglamento de Tránsito de la CDMX prohíbe el uso de portaplacas y otras modificaciones a los autos, conoce de cuánto son las multas por alteraciones.
¿En dónde habrá rodadas hoy?
También se llevará a cabo rodadas en:
Alcaldía Álvaro Obregón
07:00 horas en Plaza Comercial San Jerónimo No. 630-4, colonia Jardines del Pedregal.
18:00 horas en Insurgentes No. 2342, Interior C, colonia Chimalistac.
Alcaldía Cuauhtémoc
20:00 horas en People For Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, colonia Roma Norte.
20:40 horas en Museo Nacional de Arte, Tacuba No. 8, colonia Centro Histórico.
Alcaldía Benito Juárez
20:30 horas en Biciestacionamiento de la estación “Mixcoac” del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Alcaldía Miguel Hidalgo
21:00 horas en Árbol de la Noche Victoriosa, Calz. México-Tacuba No. 453, colonia Popotla.
Así que si utilizas alguna de estas vialidades, te reocmendamos tomar previsiones y buscar alternativas viales para evitar que te quedes varado en el tráfico.
¿Tienes fotocívicas y multas de tránsito? Puedes pagar tu infracción paseando perritos en CDMX
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.