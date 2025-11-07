Dan de alta a Jazlyn Azuleth, bebé sobreviviente de la explosión de la pipa de Gas LP en Iztapalapa

La historia de Jazlyn Azuleth conmovió a miles desde la explosión de la pipa de Gas LP en Iztapalapa. Tras días de incertidumbre, la pequeña de apenas 2 años fue dada de alta hoy 7 de noviembre del 2025 para seguir con su recuperación en casa. Esta noticia representa un respiro de alivio para su familia y para la sociedad, que siguió de cerca su lucha por sobrevivir.

Su evolución médica es motivo de esperanza. Aunque requerirá cuidados especiales y seguimiento constante, el hecho de que pueda estar junto a sus seres queridos es símbolo de fortaleza y resiliencia. Este desenlace contrasta con los momentos de dolor y tristeza que rodearon la tragedia ocurrida el 10 de septiembre.

El sacrificio de la abuelita Alicia que salvó a Jazlyn

El acto heroico de Alicia Matías Teodoro, abuelita de Jazlyn, quedará grabado como un ejemplo de amor y valentía. Durante la explosión, ella protegió a la pequeña con su propio cuerpo, logrando salvarle la vida en medio del caos.

Alicia perdió la vida dos días después, el 12 de septiembre, debido a las graves quemaduras que sufrió. Su familia y la comunidad la recuerdan como una mujer fuerte y trabajadora, dedicada a cuidar de su nieta. Su historia se convirtió en un símbolo de amor incondicional que inspira a todos.

La tragedia de la pipa en Iztapalapa

El 10 de septiembre de 2025, una pipa con 49 mil litros de Gas LP volcó en el puente La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, provocando una explosión de enormes proporciones. El fuego alcanzó hasta 30 metros de altura y afectó a más de 18 vehículos.

El saldo fue devastador. Al menos 17 personas fallecieron y decenas resultaron heridas. Vecinos y testigos narraron escenas de horror, pero también resaltaron los gestos de solidaridad que surgieron en medio de la tragedia. Este incidente dejó en claro la urgencia de reforzar medidas de seguridad vial y protocolos de transporte de materiales peligrosos.

El camino de recuperación de Jazlyn

Después del accidente, Jazlyn fue atendida en el Centro Médico Nacional Siglo XXI debido a quemaduras de tercer grado en brazos, manos y piernas. Con apoyo de la Fundación Michou y Mau, fue trasladada a un hospital especializado en Galveston, Texas, donde recibió atención de alta especialidad.

Hoy, aunque aún enfrenta un proceso de recuperación largo y delicado, su salida del hospital es vista como una victoria. Su familia agradece el apoyo recibido y la fortaleza de la niña se convirtió en inspiración para toda una comunidad que no pierde la esperanza en el poder de la vida.

