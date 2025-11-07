¡Jingle bell time! El lugar secreto en CDMX para comprar adornos navideños desde 5 pesitos

Con la llegada de noviembre oficialmente inició la temporada de pensar en los mejores adornos navideños para este 2025, pues cada vez estamos más cerca de las celebraciones decembrinas en las que se suele contar con luces, árboles, esferas y demás decoraciones especiales de la temporada.

Es por ello que la tienda KALU, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), colocó ofertas y descuentos imperdibles en todos estos productos especiales de temporada, los cuales sirven para darle la bienvenida de la mejor manera a la Navidad.

¿Dónde está la tienda KALU en CDMX?

La tienda Decoraciones Navideñas para tu hogar KALU, se ubica sobre calle República de Argentina número 37 dentro del Centro Joyero Churumbela, esto dentro del primer piso del establecimiento en el local 3-5 y 5-6.

Este establecimiento se comenzó a hacer tendencia en las diferentes plataformas de las redes sociales gracias a que cuenta con adornos navideños desde los 5 pesos. Las y los visitantes a este local, podrán encontrar lo siguiente:

Luces navideñas

Esferas para árboles de Navidad

Manteles de temporada

Adornos de Santa Claus y sus renos

Árboles de Navidad artificiales a precio accesible

Adornos de mesa de temporada

¿Cómo llegar a la tienda de adornos navideños del centro de la CDMX?

La forma más fácil de llegar a este establecimiento de adornos navideños es utilizando la Línea B del Metro CDMX, red en la cual se tendrá que descender en la estación Lagunilla para después caminar por 5 minutos sobre la calle República de Argentina.

A pesar de ello, también se puede descender en la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 y caminar sobre la misma calle ya mencionada, sin embargo, el recorrido es un poco más largo que el antes descrito.

Otros lugares para encontrar adornos de temporada en la CDMX

Más allá de este establecimiento en donde se pueden encontrar adornos navideños a precios accesibles, es importante señalar que en la CDMX y en especial en la zona centro, se pueden encontrar decenas de tiendas que venden estos artículos al mayoreo y menudeo.

Algunos de lugares en donde se pueden encontrar estos adornos son:

Mercado de la Merced

Mercado Sonora

Calle de Correo Mayor

Calle República de Bolivia

