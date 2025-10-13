Van más de 12 horas de bloqueo en Periférico Norte; zona afectada y rutas alternas

Han pasado 11 días de la desaparición de la joven de 16 años, Kimberly Moya, alumna de CCH Naucalpan, por lo que familiares, amigos y otros coletivos han plantado un bloqueo en Periférico Norte, colapsando la circulación en dirección a la Ciudad de México (CDMX).

El bloqueo comenzó aproximadamente a las 08:00 am y más de 12 horas después todavía sigue activo; los manifestantes aseguran que no se moverán hasta recibir respuesta de las autoridades y exigen encontrar con vida a Kimberly.

Bloqueo en Periférico Norte

El bloqueo es a la altura del Parque Naucalli, con dirección a la CDMX, un punto clave de la circulación que conecta el Estado de México (Edomex) con la capital del país, lo que ha provocado filas de varios kilómetros de autos detenidos.

Esto ha provocado que los conductores busquen rutas alternas para llegar a la CDMX, aunque varios quedaron atorados en el tráfico. Por lo pronto, los familiares siguen gritando "¡No nos vamos a mover!”. Así, el bloqueo se extiende por varios kilómetros y la fila de autos se hace cada vez más larga.

🚧🛑 Suman más de 9 horas de bloqueo por parte de amigos y familiares de Kimberly Moya en Periférico, a la altura de Naucalpan con dirección a la CDMX. Exigen a las autoridades la reaparición de la joven con vida y el esclarecimiento de los hechos



Alternativas por bloqueo en Periférico Norte

Se recomienda circular por la AV. Dr. Gustavo Baz o incluso rodear por la autopista Naucalpan - Ecatepec. De igual manera, la mejor ruta alterna es Av. Adolfo López Mateos.

Investigan desaparición de Kimberly

La Fiscalía del Estado de México informó que se han detenido a dos personas por su probable participación en la desaparición de la joven de 16 años, pero no hay avances sustanciales en la investigación luego de varios días.

De hecho, la familia ha declarado que ellos mismos han realizado las investigaciones y han trabajado con mayor seriedad que las mismas autoridades. Gracias a esto, no planean quitarse hasta tener una verdadera respuesta, mientras que siguen exigiendo encontrar a la joven con vida.

