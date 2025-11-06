Lista de 8 cosas que seguro no sabías del Palacio de Bellas Artes en la CDMX

El Palacio de Bellas Artes es de los lugares de mayor importancia no solo de la Ciudad de México (CDMX) sino de todo el país, donde la cultura cobra vida y se hace sentir. En este recinto se llevan a cabo diversas actividades que convierten al arte en una experiencia. Ubicado dentro de la Alameda Central, es visita obligada si paseas por primera vez en la capital mexicana.

El Palacio de Bellas Artes y sus alrededores cerca de 1930. A la izquierda está la Alameda Central y se ve la pérgola que ya no existe.



Datos curiosos del Palacio de Bellas Artes

El Palacio de Bellas Artes esconde secretos que a continuación te vamos a contar para que conozcas sobre este sitio emblemático de la capital del país:

Pasaron 30 años para su construcción cuando se esperaba que quedaría en 4

Ha soportado 6 terremotos de alta magnitud

Único en el mundo por contar con un espacio de ópera que tiene telón de cristal

Este telón fue hecho por Tiffany New York

Mide 53 metros de altura

Tiene casi 2 metros de fondo hacia abajo

En la fachada tiene a 6 figuras femeninas que representan el trabajo, la verdad, la paz, la fuerza, la elocuencia y la fuerza

Cuenta con 17 murales pintados a lo largo de 25 años por grandes del arte como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros.

¿Dónde está el Palacio de Bellas Artes?

La ubicación exacta del Palacio de Bellas Artes es Avenida Juárez s/n Esquina con Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc. Tiene el código postal 06050 de la Ciudad de México.

La forma más sencilla de llegar es vía Metro CDMX, la estación es Bellas Artes y pertenece a la Línea 2 y Línea 8 de este transporte o si prefieres puedes llegar por medio del Trolebús que corre de la Central Camionera del Sur a la Central Camionera del Norte.

¿Cuándo se inauguró el Palacio de Bellas Artes?

El Palacio de Bellas Artes inició su construcción en la época en la que terminaba el mandato de Porfirio Díaz y fue mandado a hacer para celebrar el centenario de la Independencia de México, pero no se vio finalizado hasta el 29 de septiembre de 1934. El retraso se debió a la Revolución Mexicana.

