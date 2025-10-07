Bloqueos y manifestaciones hoy, 7 de octubre de 2025, en la CDMX; vialidades afectadas y rutas alternas
Un total de tres marchas y 11 concentraciones afectarán las vialidades primarias de las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Venustiano Carranza e Iztapalapa.
Hoy, 7 de octubre de 2025, se esperan bloqueos en CDMX se registran por al menos tres marchas y 11 concentraciones, según la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Las principales manifestaciones se realizarán en Cuauhtémoc, Coyoacán, Venustiano Carranza e Iztapalapa, con movilizaciones desde temprano.
A las 09:00 horas, el colectivo La Comuna 4:20 parte del Parque Francisco Primo de Verdad rumbo al Senado, exigiendo una ley que garantice el acceso libre y universal al cannabis.
A las 09:30 horas, la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” marchará del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino para exigir el fin de la guerra en Palestina.
Por la tarde, a las 16:00 horas, la Coordinación General de Solidaridad con Palestina saldrá del Hemiciclo a Juárez hacia la Embajada de Estados Unidos.
Bloqueos en la CDMX por eventos o accidentes viales
Además de las marchas, podrían presentarse cierres parciales en Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Centro Histórico, debido a concentraciones simultáneas y al paso de contingentes. También se prevén afectaciones en Coyoacán por actividades universitarias en Ciudad Universitaria y calles aledañas al “Espejo de Agua”.
En Venustiano Carranza, se espera una concentración frente a la Cámara de Diputados, mientras que en Iztapalapa, familiares de víctimas de feminicidio protestarán en el Reclusorio Oriente.
Autoridades recomiendan anticipar salidas y seguir reportes en tiempo real sobre tráfico CDMX.
¿Qué exigen los manifestantes de hoy en la CDMX?
Las demandas principales de las manifestaciones del 7 de octubre incluyen la legalización del cannabis, el cese a la guerra en Palestina, y la exigencia de justicia para víctimas de violencia de género.
Otros grupos, como la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, protestan contra el aumento del IEPS en bebidas saborizadas y cigarros, mientras que colectivos estudiantiles y universitarios piden romper vínculos académicos con gobiernos que fomentan la guerra en Medio Oriente.
Alternativas viales por marchas y bloqueos en CDMX
Las autoridades sugieren evitar Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Insurgentes y Eje Central, así como calles del Centro Histórico.
Como rutas alternas se recomienda circular por Circuito Interior, José María Izazaga, Chapultepec, Avenida Hidalgo y Fray Servando Teresa de Mier. En la zona sur, el tránsito se verá afectado en Ciudad Universitaria, por lo que se sugiere usar Avenida del Imán y Universidad como opciones.
¿Qué autos no circulan hoy?
Este martes 7 de octubre de 2025, el programa “Hoy No Circula” aplica para carros con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, con holograma 1 y 2. Las restricciones se mantienen desde 05:00 hasta las 22:00 horas en toda la Zona Metropolitana del Valle de México.
La combinación de ambos podría intensificar el tráfico en zonas como Reforma, Centro y Coyoacán. Autoridades piden mantenerse atentos a los avisos de la SSC y tomar previsiones para evitar retrasos.
