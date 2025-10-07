Retrasos en el Metro CDMX afectan a usuarios en varias líneas este martes 7 de octubre
El Metro CDMX informó que una persona que no es de sus trabajadores bajó a las vías de la Línea B; hay retrasos que alcanzan los 15 minutos y estaciones saturadas.
Cientos de usuarios del Metro CDMX han resultado afectados este martes, ya que desde muy temprano se registran retrasos en varias líneas, sobre todo en la B, 3, 5, 8 y 12. El largo tiempo de espera entre un tren y otro provoca que se acumulen las personas en los andenes de estaciones con mayor demanda.
De acuerdo con los reportes de usuarios, los retrasos alcanzan los 15 minutos en la Línea B, que va de Buenavista a Ciudad Azteca. Asimismo, hay un tren sin luz sobre las vías.
Las estaciones que registran aglomeraciones son las siguientes:
- Ciudad Azteca
- Ecatepec
- Río de los Remedios
- Nezahuacóyotl
- Bosque de Aragón
- Oceanía
- San Lázaro
- Garibaldi
Que pasa en la línea B , estamos en la estación Rio de los Remedios sin avanzar y el tren sin luz— Gabs (@Gabs30630953213) October 7, 2025
¿Qué pasa en la Línea B del Metro CDMX?
Los problemas en la Línea B se deben a maniobras para retirar a una persona que bajó a las vías. Según las autoridades del Metro, debido a este problema la marcha será lenta y en breve se normalizará la circulación de los trenes.
Buen día, se realizan maniobras para retirar a una persona ajena que bajó a vías de la Línea B, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 7, 2025
¿Cuál es el avance de la Línea 3 del Metro CDMX?
La Línea 3, una de las rutas más usadas por los usuarios, nuevamente registra retrasos, los cuales ya alcanzan los 10 minutos. Algunos usuarios reclaman que de nada sirvió salir con anticipación de sus hogares porque no pasan los trenes en dirección Universidad.
Las estaciones con aglomeraciones son:
- Indios Verdes
- Deportivo 18 de Marzo
- Guerrero
- Hidalgo
- Balderas
- Niños Héroes
- Zapata
De nada sirvió salir 20 minutos antes si el metro hizo de las suyas, se retrasó en línea 3 por más de 10 minutos— Zuleyma (@Zuleyma_mar91) October 7, 2025
Vlm.
Retrasos en Línea 8 del Metro CDMX
La Línea 8 , que va de Garibaldi a Constitución de 1917, es otra de las más afectadas este martes, pues los usuarios aseguran que llevan esperando más de 15 minutos en los andenes a que pase un tren.
