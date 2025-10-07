Retrasos en el Metro CDMX afectan a usuarios en varias líneas este martes 7 de octubre

Cientos de usuarios del Metro CDMX han resultado afectados este martes, ya que desde muy temprano se registran retrasos en varias líneas, sobre todo en la B, 3, 5, 8 y 12. El largo tiempo de espera entre un tren y otro provoca que se acumulen las personas en los andenes de estaciones con mayor demanda.

De acuerdo con los reportes de usuarios, los retrasos alcanzan los 15 minutos en la Línea B, que va de Buenavista a Ciudad Azteca. Asimismo, hay un tren sin luz sobre las vías.

Las estaciones que registran aglomeraciones son las siguientes:

Ciudad Azteca

Ecatepec

Río de los Remedios

Nezahuacóyotl

Bosque de Aragón

Oceanía

San Lázaro

Garibaldi

Que pasa en la línea B , estamos en la estación Rio de los Remedios sin avanzar y el tren sin luz — Gabs (@Gabs30630953213) October 7, 2025

¿Qué pasa en la Línea B del Metro CDMX?

Los problemas en la Línea B se deben a maniobras para retirar a una persona que bajó a las vías. Según las autoridades del Metro, debido a este problema la marcha será lenta y en breve se normalizará la circulación de los trenes.

Buen día, se realizan maniobras para retirar a una persona ajena que bajó a vías de la Línea B, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 7, 2025

¿Cuál es el avance de la Línea 3 del Metro CDMX?

La Línea 3, una de las rutas más usadas por los usuarios, nuevamente registra retrasos, los cuales ya alcanzan los 10 minutos. Algunos usuarios reclaman que de nada sirvió salir con anticipación de sus hogares porque no pasan los trenes en dirección Universidad.

Las estaciones con aglomeraciones son:

Indios Verdes

Deportivo 18 de Marzo

Guerrero

Hidalgo

Balderas

Niños Héroes

Zapata

De nada sirvió salir 20 minutos antes si el metro hizo de las suyas, se retrasó en línea 3 por más de 10 minutos

Vlm. — Zuleyma (@Zuleyma_mar91) October 7, 2025

Retrasos en Línea 8 del Metro CDMX

La Línea 8 , que va de Garibaldi a Constitución de 1917, es otra de las más afectadas este martes, pues los usuarios aseguran que llevan esperando más de 15 minutos en los andenes a que pase un tren.

Línea 8 que onda? Más de 15 minutos esperando 😓 — Monse Crñ (@jees_crn) October 7, 2025