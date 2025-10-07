Ojito con no respetarlo; así aplica el Hoy No Circula este martes 7 de octubre

Este 7 de octubre de 2025 amanece con un clima templado y algo lluvioso. Como es habitual, las precipitaciones provocan caos en el tránsito y afectan el funcionamiento del transporte público. Por ejemplo, el Metro de la CDMX suele operar con marcha lenta en estas condiciones. Para que tomes tus precauciones, te compartimos cómo aplica hoy el programa Hoy No Circula.

El Hoy No Circula es una medida ambiental aplicada en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), que abarca la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México. Su objetivo es reducir la contaminación del aire limitando la circulación de vehículos con ciertos hologramas, engomados y terminaciones de placas.

¿Qué vehículos no circulan hoy?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este martes no pueden circular:



Vehículos con engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma 1 y 2

La restricción aplica desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

¿Hay Doble Hoy No Circula hoy martes?

No. Hasta el momento, las autoridades ambientales no han emitido ninguna declaratoria de contingencia que active el Doble Hoy No Circula para este martes 7 de octubre de 2025.

El Doble Hoy No Circula solo se aplica cuando se registran niveles altos de contaminación, principalmente por ozono, y extiende las restricciones a más hologramas o a vehículos normalmente exentos.

¿De cuánto es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Las autoridades advirtieron que conducir en día restringido puede derivar en sanciones que van de 2 mil 262 a 3 mil 394 pesos, de acuerdo con la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2025.

En caso de no liquidar la multa dentro del plazo establecido, los automovilistas podrían enfrentar recargos, suspensión de trámites vehiculares e incluso el arrastre del vehículo al corralón, lo que implica gastos adicionales de servicio y almacenamiento.

¿Qué autos circulan este martes 7 de octubre de 2025?

Por otro lado, están exentos de la medida los coches:



Automóviles con holograma 00 o 0

Vehículos eléctricos e híbridos

Ambulancias

Vehículos de cortejos fúnebres y servicios funerarios

Autos para personas con discapacidad con permiso para exentar el Hoy No Circula

Vehículos de servicio público