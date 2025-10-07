¿Qué pasó en realidad? Camión del Ejército entra a la UNAM en medio de amenaza de bomba

Después de que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales tuviera que evacuar todas las aulas tras una falsa amenaza de bomba , un camión militar del Ejército entró a las inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo que provocó alerta entre la comunidad estudiantil, sin embargo posteriormente se aclaró que la unidad había ingresado por equivocación.

A las 9:07 de la mañana del lunes, un camión del Ejército Mexicano fue captado en el circuito vehicular de Ciudad Universitaria con militares a bordo. Una imagen captó su paso en Avenida del Imán y rápidamente se viralizó y despertó preocupación.

¿Qué dijo la UNAM sobre el ingreso del camión del Ejército?

A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios desmintió que haya solicitado apoyo de las Fuerzas Armadas después de la amenaza encontrada en los sanitarios de un supuesto artefacto explosivo. Destacó que personal de la Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria detuvieron al vehículo para saber a dónde se dirigía, y el conductor explicó que dieron una vuelta incorrecta. El vehículo salió a las 9:13 de la mañana por la calle Delfín Madrigal.

¿Qué dijo Omar García Harfuch sobre el Ejército en la UNAM?

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, mencionó que la dependencia que encabeza continúa trabajando de la mano con la UNAM para atender las amenazas y cualquier otra situación de emergencia. Asimismo dijo que la participación de los elementos no tiene nada que ver con la autonomía de la escuela.

Al ser cuestionado por el ingreso del camión del Ejército, García Harfuch dijo que no hubo ningún operativo y solo se trató de una equivocación del chofer del camión.

¿El Ejército no puede entrar a la UNAM?

No hay un reglamento que prohíba la entrada del Ejército a la UNAM, pero esta restricción se sustenta en el principio de autonomía universitaria, el cual se garantiza en la Constitución, fracción VII del Artículo 3. El apartado protege a la Máxima Casa de Estudios de injerencias externas.

Ocupación de la UNAM por el Ejército en 1968

La ocupación de Ciudad Universitaria por el Ejército en 1968 es uno de los hechos más recordados y condenables en la historia de México, las fuerzas armadas detuvieron a más de mil 500 personas en un operativo destinado a desarticular el movimiento estudiantil.

La ocupación fue uno de los acontecimientos previos a la trágica matanza en la Plaza de las Tres Culturas. El 18 de septiembre de 1968, el Ejército ocupó Ciudad Universitaria por órdenes de Gustavo Díaz Ordaz, para detener a los líderes del movimiento pertenecientes al Consejo Nacional de Huelga (CNH).