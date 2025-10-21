Se registra accidente de tráiler en la Avenida Central; hay cierre parcial

Este martes un tráiler volcó sobre Avenida Central , a la altura de la estación Ecatepec del Metro CDMX, después de perder aparentemente el control de la pesada unidad. Debido al accidente la vialidad se cerró de manera parcial, por lo que se exhorta a los conductores a tomar precauciones.

De acuerdo con los primeros reportes, el tráiler cargaba 25 toneladas de arena y volcó en dirección a la Ciudad de México. El conductor de la unidad ya se encuentra en calidad de detenido.

🚨#AlertaADN



El conductor de un camión de carga perdió el control y volcó mientras circulaba por la Avenida Central en Ecatepec pic.twitter.com/YMQClgXWK6 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 21, 2025

¿Hay personas lesionadas tras el accidente de tráiler?

La volcadura del tráiler no dejó personas lesionadas y el conductor pudo salir de su unidad ileso. En el lugar ya se encuentra personal de tránsito y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes mantienen un perímetro para evitar que alguien se acerque al área.

Tránsito lento en la Avenida Central

Debido al accidente se registran largas filas de vehículos, los cuales pasan lentamente en los carriles laterales. Aunque ya llegó una grúa a la zona, el tráiler todavía no se integra a la vialidad. Después de que se logre retirar la pesada unidad se harán labores de limpieza, ya que las toneladas de arena quedaron esparcidas.