Líneas del Metro CDMX saturadas este martes 21 de octubre porque tardan los trenes

Nuevamente el Metro CDMX presenta retrasos este martes 21 de octubre y con el objetivo de que no llegues tarde a tu destino, en adn40 Noticias te decimos cuáles son las líneas que presentan mayores problemas y así puedas tomar tus precauciones.

De acuerdo con los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC), una de las líneas que ya registra aglomeraciones debido a los retrasos, que ya alcanzan más de 15 minutos es la B, en ambas direcciones. Las otras rutas son: 3, que va de Indios Verdes a Universidad; la 6, Martín Carrera a El Rosario; la 2, de Cuatro Caminos a Tasqueña y la A, de Pantitlán a La Paz.

¿Qué pasa en la Línea B del Metro?

Casi una hora después de que comenzó el servicio, los usuarios reportaron retrasos en la Línea B del Metro, ya que se presentaban largos tiempos para que pasaran los trenes. Mientras tanto, las personas se juntaban en los andenes, aglomerando algunas estaciones como Ciudad Azteca, Plaza Aragón, Río de los Remedios, Oceanía, San Lázaro y Garibaldi.

Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea B.



Te recordamos permitir el libre cierre de puertas, ceder el paso a quienes descienden del vagón y usar la palanca sólo en caso de emergencia. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 21, 2025

¿Cuál es el avance de la Línea 3 del Metro CDMX?

El Metro CDMX señaló que se agilizará la circulación de los trenes en la Línea 3 después de que usuarios comenzaran a reportar a través de X, que parecía que la ruta estaba paralizada, ya que no pasaban los trenes.

Los tiempos de espera, según los usuarios, van de los 10 hasta los 15 minutos y las estaciones más afectadas por estos problemas son: Indios Verdes, Deportivo 18 de Marzo, Guerrero, Hidalgo, Niños Héroes y Zapata.

Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 3.



