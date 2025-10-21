Policía de CDMX pide proteger a perros y gatos negros durante temporada de Día de Muertos

Se acerca la temporada de Halloween y Día de Muertos y por ello, las autoridades de la CDMX hicieron un llamado a la población para tener mayor cuidado y evitar dar en adopción a gatos y perros negros pues pueden llegar a ser utilizados para rituales o sacrificios.

De acuerdo con la Policía de la CDMX, los actos de maltrato y sacrificio asociados a rituales realizados en Día de Muertos son ilegales y son sancionables por lo que es importante denunciarlos para evitar que continúen.

¿Cómo proteger a gatos y perros negros en temporada de Día de Muertos?

Se recomienda a la población que tenga animales de compañía color negro que evite darlos en adopción en esta temporada. Tampoco se les debe dejar salir solos y es importante mantener vigilados los patios y azoteas.

Desde la época medieval, los gatos negros eran asociados con la mala suerte y hasta con la figura del diablo y se creía que las mujeres que poseían a estos felinos y que tenían una mancha blanca en el pecho eran sospechosas de brujería esos prejuicios aumentaron debido al comportamiento nocturno de los gatos; sin embargo no tienen ningún sustento científico.

¿Cómo reportar maltrato animal?

Para reportar cualquier situación sospechosa de venta ilegal, extracción o traslado inusual de animales o posibles casos de maltrato puedes llamar al número 55 5208 9898 o escribir un mensaje a través de redes sociales a la cuenta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El maltrato animal es un delito en CDMX

Los artículos 350 Bis y 350 Ter del Código Penal para la CDMX establece sanciones para quienes ejerzan maltrato o crueldad hacia cualquier animal.

Además, la Ley de Protección a los Animales prohíbe la utilizaciones de animales para prácticas rituales o tradicionales cuando comprometan su bienestar.

