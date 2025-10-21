Así es la estrategia de la “piedra voladora” para robarte mientras manejas ¡No caigas!

A través de las diferentes plataformas de las redes sociales se ha dado a conocer un nuevo modus operandi para robar a automovilistas en calles de la Ciudad de México (CDMX), pues se reveló que ahora los delincuentes están lanzando rocas de grandes tamaños a los parabrisas de los vehículos en movimiento, esto para poder cometer sus delitos.

Fue tras una denuncia emitida vía redes sociales que se destapó esta nueva estrategia de los delincuentes, los cuales aprovechan los daños generados a los vehículos para abordar a los conductores y despojarlos de sus pertenencias en cuestión de segundos.

¿Cómo es el nuevo modus operandi para robar a automovilistas?

De acuerdo con los testimonios de las personas que han sido víctimas de este modus operandi, los delincuentes aprovechan vialidades que pasan por bajo puentes vehiculares o peatonales para lanzar rocas de grandes dimensiones sobre el parabrisas de los automovilistas , esto con la finalidad de obligarlos a detener su paso.

Es gracias a ello que mientras los conductores afectados bajan de su automóvil para revisar los daños, un grupo de sujetos armados se aproxima para comenzar a despojar de sus pertenencias a las personas, esto en cuestión de minutos y sin que ninguna autoridad intervenga en el momento.

Recomendaciones para evitar el modus operandi “piedra voladora”

De acuerdo con los testimonios y casos que han ocurrido en los últimos meses, este modus operandi para robar a los automovilistas de la capital del país se ha replicado en vialidades como Avenida Jardín, cerca de La Raza, así como sobre los bajo puentes de Circuito Interior, Canal de Apatlaco y Eje 8 Ermita.

Es por ello que se recomienda que en caso de ser víctima de este modus operandi, lo más recomendable es seguir los siguientes puntos:

Reduce la velocidad pero por nada detengas el vehículo

Avanza por varios metros hasta estar seguro de estar en una zona fuera de peligro

Mientras se avanza, pide ayuda al 911

Aguarda en un lugar seguro hasta la llegada de las autoridades y personas de confianza

Estrategias y modus operandi para robar a conductores más comunes en México

Vale la pena señalar que varios de los modus operandi que están activos en entidades como la Ciudad de México, Estado de México, Puebla y demás entidades del país, se basan en el daño a vehículos para lograr detener el avance de los automovilistas .

Algunos de estos modus que más se han replicado son los siguientes:

Aventar huevos al parabrisas de los conductores

Aventar rocas en avenidas transitadas para dañar los neumáticos de los vehículos

Colocado de mensajes y códigos QR en autos estacionados

