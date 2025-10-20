Líneas 3, 12 y B con retrasos; este es el estado del Metro y Metrobús CDMX hoy lunes 20 de octubre

Este lunes 20 de octubre, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) reporta retrasos y reducción de velocidad en distintas líneas debido a las lluvias registradas durante la noche y madrugada.

Aunque las ligeras precipitaciones ya cesaron en gran parte de la capital, se reportan retrasos principalmente en las Líneas 2, 3, 12 y B.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/1Im3Jg7K9W — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 20, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Retrasos en las Líneas 3, 12 y B

Durante la mañana, usuarios en redes sociales reportaron que las Líneas 3, 12 y B registran los mayores retrasos del día.

En la Línea 3 (Universidad–Indios Verdes), los trenes avanzan lentamente desde la estación Hidalgo hacia el sur, mientras que en la Línea B (Buenavista–Ciudad Azteca) los usuarios reportan tiempos de espera de entre seis y siete minutos.

Por su parte, la Línea 12 mantiene operación continua, aunque con intervalos promedio de cinco minutos debido al incremento en la afluencia.

Lluvias históricas en el Valle de México dejan caos: inundaciones en Iztapalapa y Edomex, hospital afectado y rescates [VIDEO] Lluvias en CDMX y Edomex inundan con 1.60 metros Iztapalapa, dejan hospital anegado, rescatan pasajeros varados y cientos de viviendas afectadas.

Estos son los tiempos oficiales y estimados de espera en toda la red:



Línea 1: 5 minutos

Línea 2: 6 minutos

Línea 3: 6 minutos

Línea 4: 5 minutos

Línea 5: 5 minutos

Línea 6: 5 minutos

Línea 7: 5 minutos

Línea 9: 5 minutos

Línea A: 6 minutos

Línea B: 6 minutos

Línea 12: 5 minutos

Servicio en la Línea 1 del Metro

El STC recordó que las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio permanecen cerradas por las obras de modernización de la Línea 1 , donde opera un servicio de RTP como alternativa entre Balderas y Observatorio.

Metrobús con servicio normal

El Metrobús CDMX informó que no tiene servicio en la estación Xola, de la Línea 2, en ambos sentidos; no obstante, hasta el momento no hay problemas en el resto del servicio.

Las autoridades recordaron que invadir el carril confinado del Metrobús puede derivar en multas de hasta dos mil 700 pesos y sanciones adicionales.

⚠️AVISO L2



7⃣Seguimos informando, por intervención en la estación.

Sin servicio Xola, ambos sentidos.

(Actualización 04:46 h).

Consulta actualización del Estado de Servicio en: https://t.co/KYPFkxMmrU #MovilidadCDMX — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) October 20, 2025

Recomendaciones a los usuarios

El Gobierno de la Ciudad de México exhorta a los usuarios a mantenerse informados a través de las cuentas oficiales del Metro y el Metrobús, ante posibles actualizaciones o afectaciones climáticas a lo largo del día.

Se recomienda salir con anticipación, no correr en andenes y extremar precauciones ante posibles suelos resbalosos tras las lluvias nocturnas.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.