Mateo Flores, niño de 10 años, se convierte en el director del Metro CDMX

Mateo Flores Rodríguez, niño de 10 años, asumió el cargo de director general del Metro CDMX por un día, al ser un fan destacado de este transporte público.

Durante su día como director, Mateo hizo un llamado a las y los usuarios a respetar las señalizaciones, no rebasar la línea amarilla y no tirar objetos a las vías con el objetivo de haya viajes más rápidos y sin retrasos.

Niño Mateo Flores Rodríguez asume como director general del Metro por un día. pic.twitter.com/cL5hMt2M8N — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 19, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Fan número uno del Metro CDMX

Mateo, que se cataloga como el fan número uno del Sistema de Transporte Colectivo (STC), fue recibido por Adrián Rubalcaba, en la sede del organismo, y lo nombró director del Metro por un día.

Durante el sábado, Mateo supervisó las labores de regulación de trenes desde el Puesto Central de Control II y encabezó la reunión de trabajo con los encargados de cada área.

Mateo, el niño que más conoce el Metro

Mateo se viralizó en redes sociales por su fascinación por Metro y su gran colección alusiva al transporte. Con apoyo de sus papás, ha conocido su evolución y sabe de los distintos modelos de trenes como el nuevo NM22, que circula en la Línea 1 , así como los modelos MP68 y MP82.

¿Quién es Mateo Flores?

La fascinación de Mateo por el Metro CDMX comenzó desde los 3 años, lo que motivó a sus padres a hacerle una fiesta temática del transporte, desde entonces se ha adentrado más a su historia.

Mateo es creador de contenido del Metro CDMX y la construcción del transporte, así como todas las labores que se hacen día con día para trasladar a miles de personas, lo han llevado a querer aprender más.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

