Bloqueos paralizarán las calles y avenidas de la CDMX este lunes 20 de octubre

Este comienzo de semana será muy ajetreado, ya que se esperan varios bloqueos en la Ciudad de México (CDMX) que paralizarán tanto calles como avenidas desde muy temprano, de acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Las vialidades que serán más afectadas son Gustavo E. Campa en la alcaldía Álvaro Obregón; Abraham González en Cuauhtémoc y la cerrada Miguel Noreña en Benito Juárez.

Trabajadores de la Salud de Guerrero

Trabajadores del sector salud se manifestarán a las 7:00 de la mañana en las oficinas del IMSS-Bienestar, Gustavo E. Campa No. 54, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

Exigen basificación para el personal de salud, así como mejores condiciones laborales en sus centros de trabajo, el pago de insumos y días festivos.

Protesta para cese a la violencia

El Sindicato de Trabajadores de la Educación realizará un mitin para conmemorar el primer aniversario luctuoso del sacerdote víctima del delito de homicidio en el estado de Chiapas. Exigirán a las 10:00 de la mañana en la Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, que cesen las agresiones en contra del grupo Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre .

Otros bloqueos en la CDMX que afectarán las vialidades

A las 10:00 de la mañana la Asamblea de Trabajadores en activo y jubilados de la sección IX de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación afectados por los créditos hipotecarios del ISSSTE-FOVISSSTE acudirán a las oficinas centrales de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que se ubica en la Cerrada Miguel Noreña No.28, colonia San José Insurgentes, Benito Juárez.

Exigen la liquidación de los créditos hipotecarios otorgados por el FOVISSSTE y la cancelación de las deudas que superan el 150% del monto original del préstamo.

Calles cerradas en la CDMX

Atención conductores porque continúa la reducción de un carril en Avenida México Coyoacán, a la altura Puente Xoco, frente al INPI, así que se recomienda tomar precauciones.

#PrecauciónVial | Continúa la reducción de un carril a la circulación de Av. México Coyoacán a la altura de Puente Xoco, frente al INPI. pic.twitter.com/PHSKmNy58C — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 20, 2025

Tránsito lento y alternativas viales

De acuerdo con las autoridades de vialidad, hay tránsito lento sobre Calzada Ignacio Zaragoza dirección Puente desde Avenida República Federal hasta Avenida Canal de San Juan. La alternativa vial es Avenida Texcoco.

#MovilidadCDMX 🚗🚙🚕 Tránsito lento sobre Calz. Ignacio Zaragoza dirección Pte. desde Av. República Federal hasta Av. Canal de San Juan. 🔀Alternativa vial: Av. Texcoco.#C5OjosDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad pic.twitter.com/rh5H0cLlvy — C5 CDMX (@C5_CDMX) October 20, 2025

