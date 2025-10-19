Multas más caras en CDMX; hasta 68 mil pesos por violar el reglamento de tránsito

A partir de su publicación oficial, el pasado 10 de octubre, las multas por infracciones al Reglamento de Tránsito en la Ciudad de México (CDMX) se incrementaron significativamente y ahora podrás pagar más.

De acuerdo al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez , las sanciones ahora oscilan entre 100 y 600 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a aproximadamente 11 mil 300 y 68 mil pesos mexicanos, respectivamente.

En el Informe de Seguridad presentado hoy con la Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM, di a conocer que, entre el 5 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, mis compañeros de @SSC_CDMX han logrado la detención de 6 mil 757 personas por delitos de alto impacto, 723… pic.twitter.com/QtpafBYJUM — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 16, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

CDMX tendrá una nueva licencia

Además, de acuerdo al artículo 120 del Reglamento de la Ley de Movilidad , se ha introducido una nueva clasificación de licencias tipo E13, destinadas a conductores de vehículos que transportan sustancias peligrosas.

Estas licencias requieren evaluaciones más rigurosas y capacitación especializada para garantizar una conducción segura y responsable.

¿Qué necesitas para tramitar la licencia E12 y E13 en CDMX?

Para tramitar una licencia E12 y E13, se requiere licencia tipo A vigente , con al menos tres años de antigüedad y lo siguientes requisitos:



Identificación oficial

Oficial

CURP

Comprobante de domicilio

Pago de derechos

Es importante puntualizar que el artículo 126 asigna la licencia tipo “E12” para la conducción del transporte especializado que así establezca la secretaría, mientras que la licencia tipo “E13” será exclusiva para la conducción de vehículos que transporten sustancias tóxicas o peligrosas.

Leonardo Curzio: ¿Por qué la tragedia del puente de la Concordia no generó la indignación que merecía? [VIDEO] En medio de la conmemoración de los sismos, una tragedia pasó desapercibida para muchos. 29 personas perdieron la vida en la explosión de una pipa en Iztapalapa.

Reducen límite de velocidad para vehículos que transporten sustancias en CDMX

Una de las reformas más destacadas es la reducción del límite de velocidad a 30 kilómetros por hora en determinadas zonas de alto riesgo.

“Tratándose de vehículos que transporten sustancias tóxicas o peligrosas, el límite de velocidad máximo será de 30 kilómetros por hora en cualquier zona o vía de circulación”, se pudo leer.

Esta medida busca proteger a peatones, ciclistas y motociclistas, quienes representan una proporción significativa de las víctimas mortales en accidentes viales.

Capacitación y operativos de vigilancia

El secretario de Seguridad Ciudadana enfatizó, durante la presentación de su informe, la importancia de una correcta aplicación de estas reformas. Se están llevando a cabo operativos de vigilancia y capacitación del personal para garantizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.

“No queremos errores en la aplicación del reglamento. Estamos reforzando la capacitación y la coordinación con las dependencias involucradas para garantizar que estas medidas contribuyan a una movilidad más segura”, afirmó Vázquez Camacho.

La explosión de la pipa en Iztapalapa provoca cambios en el Reglamento de Tránsito de CDMX

Estas reformas se implementan en respuesta a la tragedia ocurrida el pasado 10 de septiembre, cuando una pipa de gas explotó en el Puente de la Concordia , Iztapalapa, causando la muerte de al menos 31 personas.

Las nuevas disposiciones han generado diversas reacciones entre los habitantes y conductores de la ciudad.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.