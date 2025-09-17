Metro CDMX hoy 17 de septiembre con lento avance en 8 líneas; lluvia y afluencia afectan al transporte

El Metro CDMX hoy 17 de septiembre enfrenta retrasos y complicaciones en varias líneas debido a la presencia de lluvia y a la alta afluencia de pasajeros. El avance es más lento de lo habitual, lo que provocó inconformidad de usuarios que comparten en redes sociales su experiencia en andenes saturados y trenes detenidos por más de 10 minutos.

De acuerdo con el reporte del Metro CDMX, la Línea 1 permanece con servicio suspendido entre Observatorio y Juanacatlán, mientras que en la Línea 2 no hay servicio en la estación Zócalo/Tenochtitlan. Además, se reportan trenes detenidos en la Línea 8, donde usuarios denunciaron esperas de hasta media hora.

Autoridades del Metro reportan afectaciones en 8 líneas

El Metro informó que por la lluvia se aplica marcha de seguridad en las líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 y A, reduciendo la velocidad para garantizar la seguridad de los pasajeros. Esta medida incrementa los tiempos de espera entre 6 y 10 minutos por estación.

#AvisoMetro: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 y A. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



En la Línea B también se registran demoras, aunque usuarios cuestionan que no haya lluvia en la zona y aun así se implemente la medida. El avance del Metro hoy se mantiene con lentitud y acceso regulado en varias estaciones con máxima afluencia.

Retrasos, estaciones cerradas y accidentes en el Metrobús

En contraste, el Metrobús CDMX reporta operaciones sin contratiempos en sus siete líneas, con avance regular y sin accidentes registrados hasta el momento.

Sin embargo, autoridades recomiendan a los usuarios estar atentos, ya que los retrasos del Metrobús CDMX hoy pueden incrementarse en caso de que la lluvia se intensifique o se presenten bloqueos en vialidades por movilizaciones sociales.

Recomendaciones para viajar en el Metro CDMX

Las autoridades sugieren salir con anticipación, usar alternativas como el Trolebús o el RTP, así como consultar las redes sociales oficiales del Metro CDMX para confirmar qué líneas no tienen servicio hoy 17 de septiembre.

También se recomienda evitar horas pico y utilizar aplicaciones de movilidad que permitan conocer en tiempo real cómo va el Metro hoy 17 de septiembre y qué rutas alternas se pueden tomar.

Horarios del Metro y Metrobús en CDMX

El horario del Metro CDMX hoy 17 de septiembre es de 05:00 a 00:00 horas, mientras que el Metrobús opera de 04:30 a 00:00 horas. Estos horarios aplican todos los días, salvo en días festivos, cuando pueden ajustarse.

inicia Operativo Cero Pirotecnia en el Metro CDMX por las fiestas patrias [VIDEO] Las autoridades capitalinas realizarán un operativo en las 195 estaciones del Metro CDMX para evitar la compra-venta y transportación de cohetes del 9 al 17 de septiembre.

¿Dónde habrá manifestaciones hoy en la CDMX?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que este 17 de septiembre habrá concentraciones en estaciones del Metro como Chabacano (líneas 2, 8 y 9) y Deportivo 18 de Marzo (líneas 3 y 6), así como marchas en el Congreso de la Ciudad de México y actividades del movimiento cannábico en el Centro Histórico. Se recomienda prever retrasos adicionales.

