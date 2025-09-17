Metro CDMX hoy 17 de septiembre con lento avance en 8 líneas; lluvia y afluencia afectan al transporte
El Metro CDMX reporta saturación en varias líneas debido a la lluvia matutina de hoy; conoce las rutas afectadas y el estado en tiempo real del Metrobús.
El Metro CDMX hoy 17 de septiembre enfrenta retrasos y complicaciones en varias líneas debido a la presencia de lluvia y a la alta afluencia de pasajeros. El avance es más lento de lo habitual, lo que provocó inconformidad de usuarios que comparten en redes sociales su experiencia en andenes saturados y trenes detenidos por más de 10 minutos.
Bloqueos y rodadas que provocarán el cierre de calles este 17 de septiembre
Colectivos de búsqueda de personas y estudiantes de la UNAM realizarán concentraciones y bloqueos que afectarán vialidades importantes de la CDMX.
De acuerdo con el reporte del Metro CDMX, la Línea 1 permanece con servicio suspendido entre Observatorio y Juanacatlán, mientras que en la Línea 2 no hay servicio en la estación Zócalo/Tenochtitlan. Además, se reportan trenes detenidos en la Línea 8, donde usuarios denunciaron esperas de hasta media hora.
Autoridades del Metro reportan afectaciones en 8 líneas
El Metro informó que por la lluvia se aplica marcha de seguridad en las líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 y A, reduciendo la velocidad para garantizar la seguridad de los pasajeros. Esta medida incrementa los tiempos de espera entre 6 y 10 minutos por estación.
#AvisoMetro: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 y A. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 17, 2025
Toma previsiones.
En la Línea B también se registran demoras, aunque usuarios cuestionan que no haya lluvia en la zona y aun así se implemente la medida. El avance del Metro hoy se mantiene con lentitud y acceso regulado en varias estaciones con máxima afluencia.
Retrasos, estaciones cerradas y accidentes en el Metrobús
En contraste, el Metrobús CDMX reporta operaciones sin contratiempos en sus siete líneas, con avance regular y sin accidentes registrados hasta el momento.
Sin embargo, autoridades recomiendan a los usuarios estar atentos, ya que los retrasos del Metrobús CDMX hoy pueden incrementarse en caso de que la lluvia se intensifique o se presenten bloqueos en vialidades por movilizaciones sociales.
Recomendaciones para viajar en el Metro CDMX
Las autoridades sugieren salir con anticipación, usar alternativas como el Trolebús o el RTP, así como consultar las redes sociales oficiales del Metro CDMX para confirmar qué líneas no tienen servicio hoy 17 de septiembre.
También se recomienda evitar horas pico y utilizar aplicaciones de movilidad que permitan conocer en tiempo real cómo va el Metro hoy 17 de septiembre y qué rutas alternas se pueden tomar.
Horarios del Metro y Metrobús en CDMX
El horario del Metro CDMX hoy 17 de septiembre es de 05:00 a 00:00 horas, mientras que el Metrobús opera de 04:30 a 00:00 horas. Estos horarios aplican todos los días, salvo en días festivos, cuando pueden ajustarse.
inicia Operativo Cero Pirotecnia en el Metro CDMX por las fiestas patrias
¿Dónde habrá manifestaciones hoy en la CDMX?
La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que este 17 de septiembre habrá concentraciones en estaciones del Metro como Chabacano (líneas 2, 8 y 9) y Deportivo 18 de Marzo (líneas 3 y 6), así como marchas en el Congreso de la Ciudad de México y actividades del movimiento cannábico en el Centro Histórico. Se recomienda prever retrasos adicionales.
