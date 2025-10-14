Bloqueos y manifestaciones hoy, 14 de octubre de 2025, en la CDMX; vialidades afectadas y rutas alternas

Diversas manifestaciones hoy en CDMX provocarán afectaciones viales en zonas clave como Cuauhtémoc, Coyoacán, Benito Juárez y Álvaro Obregón.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Entre bloqueos, marchas, concentraciones y rodadas ciclistas, autoridades recomiendan prever tiempos de traslado y consultar la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

En adn Noticias te explicamos qué movilizaciones están programadas, los puntos con cierre de calles y las rutas alternas para evitar el tráfico en la CDMX.

¿Qué marchas y manifestaciones se esperan hoy?

De acuerdo con la Dirección Ejecutiva de Enlace Institucional de la SSC-CDMX, se prevé una marcha de la Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia Independiente a las 11:30 horas desde la estación Barranca del Muerto hacia los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa. Exigen una tarifa eléctrica especial para adultos mayores y energía eléctrica a precios justos.

Además, habrá una caravana del Movimiento Social por la Tierra a las 09:00 horas desde la Secretaría de Medio Ambiente hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En total, se esperan 14 concentraciones, 5 rodadas ciclistas y más de 10 eventos de esparcimiento en distintas alcaldías.

Bloqueos en la CDMX por eventos o accidentes viales

Podrían verse afectados puntos como Avenida Revolución, Anillo Periférico, Insurgentes Sur, Paseo de la Reforma y Eje Central debido a la presencia de contingentes y actividades simultáneas.

En Álvaro Obregón, vecinos de la colonia Margarita Maza de Juárez podrían cerrar Vasco de Quiroga y Cebada por falta de agua. En Cuauhtémoc, el Zócalo capitalino alberga el mitin de Campesinos Unidos, mientras que en la UNAM, Coyoacán, se realizarán tres concentraciones estudiantiles.

¿Qué exigen los manifestantes de hoy en la CDMX?

Las principales demandas incluyen:



Justicia laboral para empleados del SAT

Seguridad universitaria

Derechos al agua

Precios justos al campo

Justicia para víctimas de feminicidio

Regulación del consumo de cannabis

Otras agrupaciones, como el Movimiento Cannábico Mexicano y la Colectiva Aquelarre Feminista, convocan concentraciones frente al Senado y la Fiscalía de Justicia, respectivamente.

Alternativas viales por marchas y bloqueos en CDMX

La SSC-CDMX recomienda como rutas alternas Circuito Interior, Viaducto Miguel Alemán, Eje 8 Sur, Patriotismo y Río Churubusco. También se sugiere usar transporte público como el Metro, Metrobús o Trolebús para reducir tiempos ante el tráfico generado por las marchas hoy en CDMX.

¿Qué autos no circulan hoy?

De acuerdo con el programa Hoy No Circula, este martes 14 de octubre de 2025 no pueden circular los vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2, en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.