Encapuchados intentan tomar las instalaciones de la Facultad de Medicina de la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que durante la noche de ayer lunes 13 de octubre un grupo de encapuchados intentó tomar las instalaciones de la Facultad de Medicina .

Según los reportes, alrededor de 30 personas encapuchadas, trataron de ingresar de manera violenta sin mediar palabra. Sin embargo, después de retiraron, por lo que se inició un levantamiento de daños del patrimonio universitario.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Clases a distancia en la Facultad de Medicina

En un comunicado, la Facultad de Medicina señaló que los alumnos continuarán clases en línea conforme a lo acordado con el estudiantado en las mesas de diálogo.

Las clases se retomaron a distancia el 13 de octubre y se aprobó el contenido del documento de respuesta a comunicado de no reconocimiento al paro activo por medio de la comunidad de la Facultad de Medicina. Hasta el momento se desconoce cuándo los alumnos regresarán de manera presencial a las aulas.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.