Kevin Díaz, sobreviviente de la explosión en Iztapalapa, narra cómo ha sido su vida tras la tragedia

Kevin Díaz, de 19 años, fue dado de alta tras casi 30 días hospitalizado por quemaduras graves sufridas en la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. Su recuperación se estima en más de seis meses.

Kevin alertó a su madre mediante un mensaje de voz desde el lugar de la explosión, describiendo severas quemaduras y el intenso dolor que sufrió en el momento del accidente.

El joven sufrió quemaduras graves, con desprendimiento de piel, y requirió intervención médica especializada, incluyendo parches regenerativos que evitaron injertos de piel.

A pesar del apoyo inicial de su empleador (5 mil pesos), Kevin no ha recibido más ayuda económica y denuncia que la empresa gasera responsable no ha contactado a él ni a su familia.

La explosión ocurrió cerca del Puente de la Concordia en Iztapalapa, involucrando una pipa de gas LP. Hasta ahora se reportan al menos 31 muertos y más de 90 heridos, lo que subraya la necesidad de mejores regulaciones en el transporte de materiales peligrosos.

