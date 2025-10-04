Bloqueos, rodadas y eventos provocarán cierres viales en varias alcaldías de CDMX hoy 4 de octubre

¡Tómalo en cuenta! El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México (CDMX), informó que hoy sábado 4 de octubre se prevén al menos 17 afectaciones por bloqueos y rodadas en alcaldías como la Cuauhtémoc, Tlalpan, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que el C5 señaló que las afectaciones están previstas a partir de las 10:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche de este sábado 4 de octubre.

Calles cerradas por bloqueos en CDMX hoy 4 de octubre

De acuerdo con la información compartida por las autoridades de la CDMX, las calles que se verán afectadas por los bloqueos de hoy 4 de octubre son las siguientes:

10:00 de la mañana: Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc

12:00 del día: Plaza de la República s/n , en la colonia Tabacalera rumbo a Ángela Peralta y Av. Hidalgo, alcaldía Cuauhtémoc

1:00 de la tarde: Rinconada de Jesús y Avenida José María Pino Suárez, Centro Histórico y Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes, alcaldía Cuauhtémoc

1:00 de la tarde: Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Morelos en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc

08:00 de la mañana: Periférico Sur 4829, colonia Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan

4:00 de la tarde: Tekit y Sacalum, colonia Cultura Maya en la alcaldía Tlalpan

10:00 de la mañana: Avenida José Loreto Fabela, Colonia San Juan de Aragón, alcaldía GAM

08:00 de la mañana: Avenida Miguel Ángel de Quevedo 1098, colonia Parque San Andrés en alcaldía Coyoacán

¿En qué alcaldías habrá rodadas este sábado 4 de octubre?

En cuanto a las rodadas que se tiene previstas para este sábado 4 de octubre, las alertas por afectaciones son en:

10:00 de la mañana: Plaza Villa de Madrid, Colonia Roma Norte rumbo a Nicolás San Juan 8

10:00 de la mañana: en Plaza de la República sin número en la colonia Tabacalera

10:00 de la mañana: en Avenida Paseo de la Reforma, Colonia Juárez y en Plaza de la República sin número

10:00 de la mañana: Avenida José Loreto Fabela, colonia San Juan de Aragón

9:00 de la noche: Avenida Central Carlos Hank González y Villa Quetzalcóatl

¿Dónde revisar afectaciones por tráfico y bloqueos en CDMX?

Para conocer las actualizaciones sobre los bloqueos y rodadas en la CDMX, te sugerimos ingresar a las redes sociales de Ovial y el C5 de la capital, las cuales actualizan en tiempo real el avance vehícular en todos los puntos de las alcaldías.

