Alcaldía Cuauhtémoc desaloja predio con más de 2 mil 500 menores de edad en fiesta clandestina
La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega señaló que en el predio se encontraron botellas con alcohol adulterado, así como menores de edad intoxicados.
- La fiesta clandestina se organizó en un predio de tres pisos ubicado en la colonia Buenos Aires de la alcaldía Cuauhtémoc
- Más de 2 mil 500 menores de edad fueron desalojados del predio
- Se señaló que el lugar estaba inaugurando como un bar sin contar con los permisos
- El lugar no contaba con zonas desalojo en caso de emergencia
- Se encontró alcohol adulterado dentro del lugar
- Elementos de la Fiscalía arribaron al lugar para comenzar con las diligencias correspondientes
