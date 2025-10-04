Alcaldía Cuauhtémoc desaloja predio con más de 2 mil 500 menores de edad en fiesta clandestina

La fiesta clandestina se organizó en un predio de tres pisos ubicado en la colonia Buenos Aires de la alcaldía Cuauhtémoc

Más de 2 mil 500 menores de edad fueron desalojados del predio

Se señaló que el lugar estaba inaugurando como un bar sin contar con los permisos

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

El lugar no contaba con zonas desalojo en caso de emergencia

Se encontró alcohol adulterado dentro del lugar

Elementos de la Fiscalía arribaron al lugar para comenzar con las diligencias correspondientes

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.