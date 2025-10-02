¡2 de octubre no se olvida! Bloqueos y manifestaciones hoy en la CDMX; vialidades afectadas y rutas alternas

Hoy jueves 2 de octubre de 2025 la CDMX vivirá una jornada conmemorativa marcada por el recuerdo del movimiento estudiantil de 1968. Se esperan manifestaciones, marchas y bloqueos con cierre de vialidades y afectaciones en distintos puntos de la capital.

Además de los eventos conmemorativos, también habrá concentraciones vecinales, religiosas, rodadas y actividades culturales que complicarán el tráfico en CDMX.

Entre los puntos principales destacan la marcha del Comité 68 y colectivos estudiantiles, que partirá de Tlatelolco rumbo al Zócalo, y otras movilizaciones de sindicatos, organizaciones sociales y universidades en memoria de las víctimas del 68.

Marchas y manifestaciones para hoy 2 de octubre en CDMX

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), hoy están programados 46 eventos en distintas alcaldías como Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza.

Las más importantes son las marchas por el 57º Aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968, convocadas por el Sindicato de Trabajadores de la UNAM y el Comité 68. Estas se concentran en el Hemiciclo a Juárez y la Plaza de las Tres Culturas para dirigirse al Zócalo. Se prevé la participación de miles de manifestantes, incluidos sindicatos, colectivos estudiantiles y organizaciones sociales.

Bloqueos en la CDMX por eventos o accidentes viales

Además de las marchas, hoy se esperan concentraciones en Palacio Nacional, el Congreso de la CDMX, la Cámara de Diputados y planteles universitarios. También están contempladas rodadas ciclistas y motociclistas por distintas vialidades que podrían afectar Periférico, Paseo de la Reforma, Eje Central y avenidas de Coyoacán.

Se recomienda estar atento a los reportes viales, ya que también pueden registrarse bloqueos por accidentes o cierres preventivos de tránsito en zonas cercanas a los recorridos de las marchas.

¿Qué exigen los manifestantes de hoy en la CDMX?

Las demandas principales giran en torno a la justicia por la represión del 2 de octubre de 1968, la exigencia de esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la solidaridad con Palestina. También habrá exigencias por regulación de la cannabis, derechos estudiantiles, seguridad universitaria y denuncias contra autoridades locales.

Cada concentración tiene un enfoque particular, pero en conjunto buscan visibilizar causas sociales, políticas y de derechos humanos en el marco de una de las fechas históricas más relevantes de México.

Alternativas viales por marchas y bloqueos en CDMX

Se recomienda evitar la zona centro, especialmente Eje Central, Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y 5 de Mayo, ya que serán los principales corredores de las movilizaciones.

Como rutas alternas, sugieren Circuito Interior, Viaducto, Avenida Chapultepec y Tlalpan. Para trayectos largos, se recomienda anticipar la salida y usar transporte público, principalmente Metro y Metrobús, aunque algunas estaciones cercanas a Tlatelolco y el Centro Histórico podrían cerrar de manera preventiva.

¿Qué autos no circulan hoy?

Este miércoles no circulan los vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2, de acuerdo con el programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex. Esta medida aplica de las 5:00 a las 22:00 horas.