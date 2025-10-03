Comerciantes denuncian robo millonario durante vandalismo por la marcha del 2 de octubre
Comerciantes del Centro Histórico de la CDMX denunciaron robos que equivalen a más de 6 millones de pesos en joyería por la marcha del pasado 2 de octubre.
- Contingentes y sujetos encapuchados vandalizaron y robaron mercancia de los comerciantes durante la marcha del 2 de octubre
- Saquearon tiendas de joyería, ropa, tiendas de autoservicio y demás comercios
- Afectados denuncian pérdidas de más de 6 millones de pesos
- Denunciaron que elementos de la SSC CDMX no impidieron los saqueos durante la movilización
- Exigen atención por parte de las autoridades de la CDMX
- Pequeños comercios se han visto afectados
