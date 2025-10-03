Comerciantes denuncian robo millonario durante vandalismo por la marcha del 2 de octubre

Contingentes y sujetos encapuchados vandalizaron y robaron mercancia de los comerciantes durante la marcha del 2 de octubre

Saquearon tiendas de joyería, ropa, tiendas de autoservicio y demás comercios

Afectados denuncian pérdidas de más de 6 millones de pesos

Denunciaron que elementos de la SSC CDMX no impidieron los saqueos durante la movilización

Exigen atención por parte de las autoridades de la CDMX

Pequeños comercios se han visto afectados

