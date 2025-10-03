Por amenaza de tiroteo y bomba, evacúan alumnos y cancelan clases en FES Iztacala
Las amenazas se han convertido en una constante en escuelas de la UNAM, esta vez en la FES Iztacala se amagó con un tiroteo y una bomba en el plantel de la UNAM.
A través de una publicación en las cuentas oficiales del Gobierno de Tlalnepantla de Baz se dio a conocer una alerta en la Escuela de Estudios Superiores plantel Iztacala (FES Iztacala) . Según información de las autoridades, en un pizarrón estaba escrito un mensaje sobre un probable tiroteo y un artefacto explosivo.
En respuesta a esto, las autoridades escolares y del municipio decidieron desalojar a personal docente y al alumnado para revisar y resguardar la zona, además, se activaron los protocolos de seguridad de la institución.
Desalojo de alumnos de la FES Iztacala
A través de redes sociales algunos alumnos difundieron videos de cuando las autoridades les pidieron que salieran del plantel debido a la amenaza de tiroteo y bomba que apareció escrita en el pizarrón de una de las aulas de la escuela que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Amenazas en la UNAM
Esto se suma a las múltiples alertas que se han registrado luego de que el pasado 23 de septiembre un alumno irrumpiera en el CCH Sur con armas blancas y atacara a un estudiante y le quitara vida e hiriera a un trabajador del plantel, para luego intentar huir y caer de un tercer piso. Lex Ashton confesó que el crimen lo había cometido por que sufría de bullyng.
A raíz de ese hecho estudiantes de otros planteles marcharon y se manifestaron en calles de la Ciudad de México y algunas escuelas de nivel bachillerato y profesional de la UNAM han permanecido en clases en línea.
El ataque en el CCH Sur sacó a la luz la proliferación de grupos incel que promueven ideas misóginas y de odio.
Respuesta de la UNAM a ataque en CCH Sur y amenazas en planteles
El rector de la UNAM se pronunció ante lo ocurrido en el CCH Sur y las amenazas en los demás planteles de la Máxima Casa de Estudios de nuestro país, Leonardo Lomelí Vanegas dijo que se redoblarán esfuerzos para garantizar la seguridad en las escuelas y que se dará una atención psicológica a todos los estudiantes y alejarlos de grupos extremistas como la red ‘Red Pill’ o Iincel.
