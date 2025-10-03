Atropellan a policía de tránsito en la alcaldía GAM de la CDMX

La oficial de tránsito fue atropellada por un vehículo particular en avenida Ferrocarril Hidalgo al cruce Ferrocarril Mexicano

La policía se encontraba en labores cuando ocurrió el atropellamiento

Tras los hechos, se implementó un operativo de seguridad en la zona

La oficial afectada fue atendida y valorada por elementos del ERUM

Fue trasladada a un hospital de la zona para su atención médica tras presentar varias lesiones

Se desconoce qué pasó con el automovilista involucrado en el percance

