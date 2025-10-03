inklusion.png Sitio accesible
Atropellan a policía de tránsito en la alcaldía GAM de la CDMX

La policía de tránsito fue atropellada por un vehículo en la avenida Ferrocarril Hidalgo dentro de la colonia Martín Carrera, en la alcaldía GAM.

Publicado por: Yael Toribio

  • La oficial de tránsito fue atropellada por un vehículo particular en avenida Ferrocarril Hidalgo al cruce Ferrocarril Mexicano
  • La policía se encontraba en labores cuando ocurrió el atropellamiento
  • Tras los hechos, se implementó un operativo de seguridad en la zona

  • La oficial afectada fue atendida y valorada por elementos del ERUM
  • Fue trasladada a un hospital de la zona para su atención médica tras presentar varias lesiones
  • Se desconoce qué pasó con el automovilista involucrado en el percance

CDMX
