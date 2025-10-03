Bloqueos CDMX hoy 3 de agosto 2025: horario de cierres viales y afectaciones en la movilidad

La marcha de ayer 2 de octubre que conmemoró el 57º aniversario de la masacre estudiantil en Tlatelolco dejó como saldo 94 policías hospitalizados, tres de ellos de gravedad, y se reportaron además 29 civiles heridos. ¿Cuál es el panorama de bloqueos hoy viernes en la Ciudad de México (CDMX)?

La capital enfrenta este viernes 3 de octubre diversas manifestaciones, te decimos cuáles son los principales puntos de afectación por las concentraciones.

Los ciudadanos se movilizarán con motivo de distintas causas como la solidaridad con el pueblo de Palestina, seguridad en planteles de la UNAM, en pro del bienestar animal, entre otras.

Marchas y bloqueos hoy 3 de octubre 2025 en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó que los bloqueos se realizarán en varias etapas a lo largo del día, lo que podría ocasionar cambios en los puntos de congestión conforme avancen las movilizaciones.

MARCHAS: CIUDADANOS EN SOLIDARIDAD CON PALESTINA

- Miguel Hidalgo

- Hora: 12:00

- Lugar: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Alejandro Dumas No. 165, Col. Polanco IV Sección, Alc. Miguel Hidalgo

- Destino: Embajada de Israel. Sierra Madre No. 215, Col. Lomas de Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo

- Demanda: Protesta en rechazo a la detención arbitraria de los activistas integrantes de la “Flotilla Global Sumud”, quienes se dirigían a Gaza con el propósito de llevar ayuda humanitaria, en defensa de los derechos humanos y la dignidad del pueblo palestino, así como para exigir un alto a la guerra en Gaza y demandar al gobierno mexicano que asuma una postura firme y ética, rompiendo relaciones con el gobierno que fomenta perpetúa las agresiones en Medio Oriente

- Aforo: 50

Aquí puedes consultar completa la agenda de movilizaciones para hoy viernes 3 de octubre.

Recomendaciones ante los bloqueos de hoy viernes en CDMX

Evitar las zonas mencionadas si es posible

Consultar las redes sociales de la SSC y el C5 para actualizaciones en tiempo real

Utilizar aplicaciones de movilidad para conocer el estado del tráfico y posibles rutas alternas.

