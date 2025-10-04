Primer sábado del mes y así aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 4 de octubre

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que por ser el primer sábado de octubre de este 2025, el programa Hoy No Circula que aplica en toda la Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios conurbados del Estado de México (Edomex), aplicará para los autos con holograma de verificación 1 y terminación de placa non.

A través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, la CAMe señaló que las restricciones también aplican para todos los vehículos con holograma de verificación vehicular 2, así como a aquellos con placas foráneas, esto en un horario que va de las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche.

Multas por no respetar el Hoy No Circula sabatino en CDMX

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la capital de la República, no respetar el programa Hoy No Circula puede representar multas económicas que van de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo de la gravedad de la infracción.

Es importante señalar que las autoridades de tránsito están completamente facultadas en remitir al corralón al auto infractor. Será en estos depósitos vehiculares que se deberán efectuar los pagos correspondientes a la multa antes señalada.

El #HoyNoCircula para el 1er sábado de octubre en la #ZMVM es para los vehículos con HOLOGRAMA 1 terminación de placas #NON, HOLOGRAMA 2 y foráneos.

Los hologramas 0 y 00 quedan EXENTOS. 🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/fiVY8Yx4kc — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 4, 2025

Autos exentos al Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Más allá de los vehículos con restricciones para circular en la capital del país y el Edomex, la CAMe señaló que los autos con holograma de verificación 0 y 00, así como los híbridos, eléctricos y aquellos con placas de personas con discapacidad quedan exentos al programa de movilidad.

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

Los estatus dentro del Estado de México señalan que este programa no aplica en todas sus demarcaciones, pues los únicos municipios en donde se sancionan a los infractores son los siguientes:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Quiénes son los policías que pueden emitir multas en CDMX y Edomex?

Vale la pena mencionar que los únicos policías que están facultados en emitir sanciones por no respetar el Hoy No Circula son los de tránsito, los cuales se pueden identificar por contar con un uniforme color amarillo con azul, así como con un gafete con la leyenda “Autorizado para Infraccionar”.

