Calles cerradas por la mega marcha del 2 de octubre en CDMX; ruta y a qué hora inicia

Todos los días hay diferentes bloqueos en la Ciudad de México (CDMX) que producen afectaciones viales, pero la marcha del 2 de octubre es una muy especial, en la que miles de personas participan cada año. Este 2025 se cumplen 57 años de la matanza en Tlatelolco contra el movimiento estudiantil del 68 y no pasará desapercibida.

Así, estudiantes de diferentes universidades, junto con instituciones y grupos sociales se han organizado para salir a las calles de la CDMX y realizar una mega marcha que se ha convertido en sinónimo de lucha, libertad y respeto a los derechos humanos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿A qué hora empieza la marcha del 2 de octubre?

La convocatoria pretende reunir a todos los contingentes en la plaza de Tlatelolco durante la tarde, para que la marcha comience a las 16:00 horas, recorriendo la CDMX del norte al centro.

Calles cerradas y ruta de la marcha del 2 de octubre

El comienzo será en la Plaza de las Tres Culturas y el final será en la explanada del Zócalo. Las calles cerradas y la ruta que tomará la marcha son:



Avenida Ricardo Flores Magón

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida 5 de mayo

Alrededores del Zócalo de la CDMX

Sin mencionar que las autoridades también podrían cerrar la circulación en algunas otras calles para asegurar que el paso de la marcha no represente ningún problema para el resto de las personas.

#SinergiaALA vía @AGNMex #Conmemoraciones

El #AGNRecuerda el Movimiento Estudiantil de 1968 y resguarda documentos al respecto en los fondos documentales de la Dirección Federal de Seguridad y Hermanos Mayo: https://t.co/gLz0A2BCVZ pic.twitter.com/r5ZZQHOWqE — ALA (@ALAArchivos) October 4, 2021

¿Por qué hay una marcha el 2 de octubre?

La consigna del “2 de octubre no se olvida” ha trascendido generaciones y se recuerda cada año con una marcha. Con un símbolo de que la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968 a manos del Estado nunca se borrará de la historia y que la exigencia de justicia y memoria nunca terminará.

Este año, además de la conmemoración del 68, durante la marcha también habrá demandas por:



Justicia por el caso de Ayotzinapa

Alto al genocidio en Gaza

Solución a la crisis de desaparecidos en México

en México Seguridad en la UNAM

Hay varios colectivos que han confirmado su asistencia a la marcha, por lo que miles de personas recorrerán las calles este 2 octubre y las autoridades recomiendan tomar precauciones.