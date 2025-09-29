Facultades de la UNAM en alerta por amenazas, suspenden clases presenciales

Amenazas digitales han puesto en alerta a las facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y para garantizar la seguridad de estudiantes y profesores algunas de ellas decidieron suspender clases presenciales este 29 de septiembre, asimismo, llamaron a la comunidad a atender instrucciones para tener actividades a distancia.

Escuela de Lenguas suspende clases presenciales

La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüistica y Traducción (Enallt) de la UNAM informó que para salvaguardar la integridad de la institución las clases se realizarán en línea, en los horarios habituales este 29 de septiembre.

El 30 de septiembre se reunirá la Comisión Local con las autoridades para revisar los protocolos de seguridad internos, así como indagar acciones a tomar.

Facultad de Química suspende clases

A través de un comunicado, la Facultad de Química de la UNAM informó que decidió suspender clases presenciales después de amenazas digitales a través de redes sociales, sobre todo por Facebook y vía correo electrónico, recibidas por distintas personas integrantes de la comunidad.

Los alumnos tomarán clases teóricas y de laboratorio en línea en los horarios normales con el objetivo de que no dejen de estudiar a consecuencia de las amenazas.

A la comunidad de la Facultad de de Química: pic.twitter.com/o3zNfei1hV — Facultad de Química UNAM (@quimica_unam) September 28, 2025

Facultad de Medicina refuerza protocolos de seguridad

La Facultad de Medicina de la UNAM aseguró que la sede no ha recibido amenazas hasta el momento, sin embargo, para cuidar a la comunidad se reforzaron los protocolos de seguridad interna y en caso de que se presente una emergencia, las autoridades actuarán de manera inmediata.

Señaló que en días recientes se verificó el correcto funcionamiento de las cámaras de vigilancia, los botones de pánico y rondines del personal de seguridad, quienes están preparados para responder ante cualquier eventuliadad.

Facultad de Derecho de la UNAM comparte áreas de seguridad

En un video publicado en sus redes sociales, la Facultad de Derecho compartió los números telefónicos en caso de emergencia, así como la Línea de Reacción Puma y aplicación SOS UNAM que permite a los estudiantes contar con un botón de auxilio en su celular.

Conoce las áreas de seguridad y prevención de nuestra Universidad así como los contactos: pic.twitter.com/3qNQfGrrsg — Facultad de Derecho (@DerechoUNAMmx) September 29, 2025

