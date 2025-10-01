Hoy No Circula CDMX y Edomex: restricciones para este jueves 2 de octubre de 2025
El programa aplica en un horario de 5:00 a 22:00 horas. Las autoridades exhortan a los conductores a respetar las normas para evitar multas y contribuir a la reducción de la contaminación.
¿Vas a salir? Este jueves se cumple 57 años de la matanza de Tlatelolco, por lo que las calles de la Ciudad de México (CDMX), a través de la mega marcha del 2 de octubre, se llenarán de voces que exigen justicia y memoria.
La movilización está programada a las 16:00 horas desde la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco con rumbo al Zócalo, de acuerdo con el Comité 68 Pro Libertades Democráticas. Te decimos cómo aplicará el Hoy No Circula este jueves 2 de octubre para que tomes previsiones.
¿Qué coches no circulan hoy jueves 2 de octubre 2025 en CDMX y Edomex?
Este jueves 2 de octubre de 2025, el programa Hoy No Circula estará en vigor en la Ciudad de México y el Estado de México, con el objetivo de reducir la contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México.
Restricciones de circulación:
- Horario: De 5:00 a 22:00 horas
Vehículos afectados:
- Autos con engomado verde
- Hologramas 1 y 2
- Terminación de placa1 y 2
Áreas de aplicación: El Hoy No Circula aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México.
No se aplican restricciones del Hoy No Circula a:
- Vehículos con holograma 00 y 0
- Automóviles eléctricos e híbridos
- Motos
- Vehículos conducidos por personas con discapacidad, siempre que cuenten con placas y credencial que lo acrediten
- Vehículos de emergencia, seguridad pública o servicios urbanos
Calles cerradas hoy por la marcha del 2 de octubre en CDMX
- Avenida Ricardo Flores Magón
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Avenida 5 de Mayo
Se anticipa que los cortes de tráfico comiencen horas antes de la manifestación, por lo que se aconseja a conductores y peatones planificar sus rutas con antelación.
