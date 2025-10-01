Hoy No Circula CDMX y Edomex: restricciones para este jueves 2 de octubre de 2025

¿Vas a salir? Este jueves se cumple 57 años de la matanza de Tlatelolco, por lo que las calles de la Ciudad de México (CDMX), a través de la mega marcha del 2 de octubre, se llenarán de voces que exigen justicia y memoria.

La movilización está programada a las 16:00 horas desde la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco con rumbo al Zócalo, de acuerdo con el Comité 68 Pro Libertades Democráticas. Te decimos cómo aplicará el Hoy No Circula este jueves 2 de octubre para que tomes previsiones.

¿Qué coches no circulan hoy jueves 2 de octubre 2025 en CDMX y Edomex?

Este jueves 2 de octubre de 2025, el programa Hoy No Circula estará en vigor en la Ciudad de México y el Estado de México, con el objetivo de reducir la contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Restricciones de circulación:



Horario: De 5:00 a 22:00 horas

Vehículos afectados:



Autos con engomado verde

Hologramas 1 y 2

Terminación de placa1 y 2

Áreas de aplicación: El Hoy No Circula aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México.

No se aplican restricciones del Hoy No Circula a:

Vehículos con holograma 00 y 0

Automóviles eléctricos e híbridos

Motos

Vehículos conducidos por personas con discapacidad, siempre que cuenten con placas y credencial que lo acrediten

Vehículos de emergencia, seguridad pública o servicios urbanos

Calles cerradas hoy por la marcha del 2 de octubre en CDMX

Avenida Ricardo Flores Magón

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida 5 de Mayo

Se anticipa que los cortes de tráfico comiencen horas antes de la manifestación, por lo que se aconseja a conductores y peatones planificar sus rutas con antelación.

